Son Dakika Haberleri: 6 yıl hapisle aranan hükümlü, saklandığı evde yakalandı
Son Dakika Güncel 6 yıl hapisle aranan hükümlü, saklandığı evde yakalandı

6 yıl hapisle aranan hükümlü, saklandığı evde yakalandı

1 saat önce

NEVŞEHİR'de hakkında 2 ayrı suçtan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.D. (69) saklandığı evde yakalandı.

6 yıl hapisle aranan hükümlü, saklandığı evde yakalandı, System.String[]

NEVŞEHİR'de hakkında 2 ayrı suçtan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.D. (69) saklandığı evde yakalandı.

Nevşehir Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri,  'hırsızlık' ve 'parada sahtecilik' suçlarından aranan ve hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler bu kapsamda, H.D.'nin kent merkezinde bulunan evde saklandığını belirledi. Eve düzenlenen operasyonda, H.D. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Nevşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:57 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trabzonspor Kulübü, Barış Pınarı Harekatı'na destek için profil fotoğrafına Türkiye Bayrağı koydu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Harekat başladığından bu yana 109 terörist öldürüldü Son Dakika: Erdoğan'dan Avrupa Birliği'ne: Kendinize gelin, kapıları açar mültecileri yollarız Son dakika: Erdoğan'dan Suudi Arabistan'a çok sert tepki: Önce aynaya baksın!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 13:52:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 6 yıl hapisle aranan hükümlü, saklandığı evde yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]