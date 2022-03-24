SURİYE VE IRAK'TAKİ KAMPLARDA EĞİTİM GÖREN PKK'LI YAKALANDI - Son Dakika
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SURİYE VE IRAK'TAKİ KAMPLARDA EĞİTİM GÖREN PKK'LI YAKALANDI

24.03.2022 10:43

İZMİR'de, PKK'nın Suriye ve Irak'taki kamplarında silahlı ve ideolojik eğitimler alıp, yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen 1 kişi jandarmanın yol kontrolünde yakalandı.

İZMİR'de, PKK'nın Suriye ve Irak'taki kamplarında silahlı ve ideolojik eğitimler alıp, yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen 1 kişi jandarmanın yol kontrolünde yakalandı. Hakkında, 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ve Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceki gün, Kemalpaşa ilçesindeki Akalan gişelerinde yol kontrolü yaptı. Durdurulan bir otomobildeki tedirgin davranışlarda bulunan Türk vatandaşı M.İ., gözaltına alındı. İnşaatlarda işçi olarak çalıştığı belirlenen M.İ.'nin Irak'ın Duhok ve Suriye'nin Afrin şehirlerindeki PKK/PYD kamplarında, silahlı ve ideolojik eğitimler alıp, yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı belirlendi. M.İ.'nin üzerinde kimliğini belirtir bir belge taşımadığı, herhangi bir kontrolde ise bir köylüsün kimlik bilgilerin kullandığı ortaya çıktı. M.İ., ifadesinde de uzun yıllar yurt dışına girip, çıkış yaptığını ve terör kamplarına katıldığını itiraf etti.

Hakkında, 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçundan 2013 yılından 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.İ., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

SURİYE VE IRAK'TAKİ KAMPLARDA EĞİTİM GÖREN PKK'LI YAKALANDI
SURİYE VE IRAK'TAKİ KAMPLARDA EĞİTİM GÖREN PKK'LI YAKALANDI
SURİYE VE IRAK'TAKİ KAMPLARDA EĞİTİM GÖREN PKK'LI YAKALANDI
SURİYE VE IRAK'TAKİ KAMPLARDA EĞİTİM GÖREN PKK'LI YAKALANDI
SURİYE VE IRAK'TAKİ KAMPLARDA EĞİTİM GÖREN PKK'LI YAKALANDI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SURİYE VE IRAK'TAKİ KAMPLARDA EĞİTİM GÖREN PKK'LI YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: SURİYE VE IRAK'TAKİ KAMPLARDA EĞİTİM GÖREN PKK'LI YAKALANDI - Son Dakika
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