6 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hırsızlık zanlısı yakalandı - Son Dakika
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6 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hırsızlık zanlısı yakalandı

15.05.2022 11:04

6 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hırsızlık zanlısı yakalandı Aksaray'da önceden karıştığı hırsızlık olaylarından 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsızlık zanlısı jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

6 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hırsızlık zanlısı yakalandı

AKSARAY - Aksaray'da önceden karıştığı hırsızlık olaylarından 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsızlık zanlısı jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, karıştığı birçok hırsızlık olayından 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen Çapan Ö.'nünyakalanması için ekipler harekete geçti. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan çalışmada jandarma ekipleri şahsın peşine düştü. Araştırma ve soruşturmada şahsın Aksaray'ın merkeze bağlı Topakkaya beldesinde bir evde saklandığını tespit eden jandarma ekipleri, operasyon için düğmeye bastı. Beldede müstakil bir eve yönelik gerçekleştirilen operasyonda şüpheli yakalanırken, İl Jandarma Komutanlığında yapılan işlemlerin ardından sevk edildiği savcılık tarafından Aksaray T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

6 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hırsızlık zanlısı yakalandı
6 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hırsızlık zanlısı yakalandı
6 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hırsızlık zanlısı yakalandı
6 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hırsızlık zanlısı yakalandı

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18 yıl kesinleşmiş cezası olan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi 18 yıl kesinleşmiş cezası olan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hırsızlık zanlısı yakalandı - Son Dakika


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