6 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyordu, yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

6 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyordu, yakalandı

18.03.2022 11:51
6 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyordu, yakalandı

Dolandırıcılık suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şüpheli Fethiye JASAT ekipleri tarafından yakalandı.

Dolandırıcılık suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şüpheli Fethiye JASAT ekipleri tarafından yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 'Kamu kurum ve kuruluşları üzel kişilerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan B.A. Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri tarafından yapılan operasyonlar ile yakalandı.

B.A. isimli şahıs tamamlanan adli işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Yatağan'da dolandırdılar, Denizli'de yakalandılar Yatağan'da dolandırdılar, Denizli'de yakalandılar Fethiye'de 23 düzensiz göçmen yakalandı Fethiye'de 23 düzensiz göçmen yakalandı

Dolandırıcılık, Jandarma, Fethiye, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 6 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyordu, yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
11:53 8 yıllık evlilik tek celsede bitti: Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel anlaşmalı olarak boşandı
11:52 Gram altının fiyatı 920 lira seviyesinden işlem görüyor!
11:51 Popstar Bayhan'dan enteresan benzetme: Estetik bağımlısı kadını Seren Serengil sandı
11:49 Ukrayna İstihbaratı esir Rus askerlere ölen Ukraynalı sivillerin görüntülerini izletiyor
11:44 Rusya, Ukrayna'dan sonra Letonya, Litvanya ve Estonya'yı mı hedef alacak? İşgal senaryosunu harita üzerinde anlattı
11:35 Eski bakanı Tansu Çiller'i topa tuttu! Cavit Çağlar: Çiller ne yüzle halkın karşısına çıkacak?
11:29 Galatasaray, Avrupa'dan kasasını doldurup döndü! Gelir miktarı şaşkınlık yarattı
11:15 Dolardaki yükseliş trendi sürüyor: 14,79 TL
11:11 Japonya'daki depremin ardından Toyota, 11 fabrikada üretimi geçici olarak durdurdu
11:02 Mehmet Ali Kulat son anketleri yorumladı: AK Parti hâlâ birinci ama makas çok daraldı, aşiretler Millet'e kayıyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 11:58:25. #1.13#
SON DAKİKA: 6 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyordu, yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement