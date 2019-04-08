6 Yıl Önce Bebeğini Öldüren Anneyi, Kardeşi İhbar Etti (2)

BEBEĞİNİ ÖLDÜREN ANNE İLE İLİŞKİ YAŞADIĞI ESKİ PATRONU TUTUKLANDIGaziantep'te, 6 yıl önce evlilik dışı ilişkiden dünyaya gelen bebeğini gömen anne Fatma B. ile cesedi evin odunluğuna gömmesine yardımcı olan kardeşi Mehmet B.'nin emniyette ifadesine başvuruldu.

BEBEĞİNİ ÖLDÜREN ANNE İLE İLİŞKİ YAŞADIĞI ESKİ PATRONU TUTUKLANDI



Gaziantep'te, 6 yıl önce evlilik dışı ilişkiden dünyaya gelen bebeğini gömen anne Fatma B. ile cesedi evin odunluğuna gömmesine yardımcı olan kardeşi Mehmet B.'nin emniyette ifadesine başvuruldu. Mehmet B.'nin vicdan azabına dayanamayarak olayı anlatmasının ardından sorgulanan abla Fatma B., olayı kabul etti. 2013 yılında çalıştığı tekstil firmasının sahibi olan F.H. ile ilişkisinin olduğunu anlatan Fatma B., bebek dünyaya gelince ailesine açıklayamayacağı için boğduğunu anlattı. Kadının ifadesinin ardından polis ekipleri boğularak ölen bebeğin babası olduğu öne sürülen F.H.'yi de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne Fatma B., bebeğin babası olduğu belirtilen F.H. tutuklanarak cezaevine konuldu. Ablasının bebeğini öldürmesinin ardından gömülmesine yardımcı olduğunu itiraf eden ve vicdan azabının ardından 6 yıl sonra olayı ortaya çıkaran Mehmet B. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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