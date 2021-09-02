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6 yıl önce derede bulduğu elma ağacı kökünden şimdi 5 ton hasat elde ediyor - Son Dakika

6 yıl önce derede bulduğu elma ağacı kökünden şimdi 5 ton hasat elde ediyor

02.09.2021 16:27

Konya'da 6 yıl önce dere kenarında bulduğu elma ağacından kök alan ve bu kökü bahçesine eken 62 yaşındaki Zeki Bacaksız, elma fidanlarını boş alana dikti. Şimdi yılda 5 ton elma üretimi yapan Bacaksız, elmaların yarısını mahalledeki komşularına sattığını dile getirdi.

Konya'nın Bozkır ilçesi Hamzalar Mahallesi'nde kendine ait bahçede farklı ürünler yetiştiren 62 yaşındaki Zeki Bacaksız, 6 yıl önce dere kenarında gezerken bir elma ağacını fark etti. Elma ağacından bir kök fidesi alarak evine dönen Zeki Bacaksız, bahçesindeki boş alana diktiği fidanının bakımlarını özenle yaptı. Bakımını sürdürdüğü elma ağacından ileri ki dönemlerde fazla ürün almaya başlayan Zeki Bacaksız, bahçesindeki diğer ürün vermeyen ağaçları dereden getirdiği ağaçla aşıladı. Elma üretimini 15 ağaçla genişleten Zeki Bacaksız, ağaçlardan yılda 5 ton elma almaya başladı.

Merak üzerine dereden getirdiği elma fidanıyla şimdi 5 ton hasat yapıyor

"VERİM ALMAYA BAŞLADIK DAHA DA ÇOĞALTTIK"

İşçiliğin ağır olduğu için üretim ağını geliştiremediğini aktaran Bacaksız, "6-7 sene önce başladık, biz bunu ektik. Baktık verim almaya başladık daha da çoğalttık. Daha önce bir iki ağaç varmış buralarda. Derelerde de delice elmaları vardı, döktük geldik. Daha sonra kendim aşıladım çoğalttım bu şekilde" dedi.

Merak üzerine dereden getirdiği elma fidanıyla şimdi 5 ton hasat yapıyor

"BEN TARIMDAN ÇOK HOŞLANAN BİR İNSANIM"

Dereden getirdiği fidan sayesinde üretime başlayan Zeki Bacaksız, "Yaklaşık 5 ton kadar bir ürün alıyorum. Yarısını fabrikaya diğer yarısını mahalledeki komşularımıza satıyorum. Bu elma da golden, arap kızı, starking ve Amasya'sı var burada hangisini ekersen yetişir yapmak isteyen yapabilir. Ama bizim gücümüz fazla yetmediği ve işçiliği ağır olduğu için ben sadece burada kırmızı ve yaz elması yetiştiriyorum. Ben tarımdan çok hoşlanan bir insanım, mecburi çalışmıyorum. Gönlümden isteyerek çalışıyorum. Yukarıda ben farklı ürünlerde yetiştirdim, kendim yetiştirdim, kendim ürettim, kendim de satıyorum" şeklinde konuştu.

Merak üzerine dereden getirdiği elma fidanıyla şimdi 5 ton hasat yapıyor
6 yıl önce derede bulduğu elma ağacı kökünden şimdi 5 ton hasat elde ediyor
6 yıl önce derede bulduğu elma ağacı kökünden şimdi 5 ton hasat elde ediyor
6 yıl önce derede bulduğu elma ağacı kökünden şimdi 5 ton hasat elde ediyor
6 yıl önce derede bulduğu elma ağacı kökünden şimdi 5 ton hasat elde ediyor

Hamzalar, Bozkır, Konya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 6 yıl önce derede bulduğu elma ağacı kökünden şimdi 5 ton hasat elde ediyor - Son Dakika Ekonomi


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