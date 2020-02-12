6 yıl önce kursiyer olarak başladı, usta öğretici oldu - Son Dakika

Şanlıurfa'da, yıllar önce katıldığı el sanatları ve çeyiz ürünleri kursunda mesleği öğrenen Meral Çoban, şimdilerde aynı kursta usta öğretici olarak mesleğini diğer hemcinslerine öğretiyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye bünyesindeki TOKİ-Akaba Kadın Destek Merkezi'nde kadınların yaşam koşulları ve sosyal statülerinin iyileştirilmesi amacıyla çeşitli meslek edindirme kursları düzenleniyor.

Bu kapsamda yıllar önce el sanatları ve çeyiz ürünleri kursuna katılan Meral Çoban, 6 yıl boyunca kaldığı kursta kendini geliştirerek usta öğretici oldu.

Şimdilerde 5 çocuk annesi olan Çoban, aynı merkezde hemcinslerine mesleği öğretmenin ve iş sahibi olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Usta öğretici Çoban, kurs aldığı dönemde usta öğretici olabilmek için ortaokul ve lise diplomasını da aldığını söyledi.

Büyükşehir Belediyesine böyle bir merkez aldığı için teşekkür eden Çoban, şunları kaydetti:

"2014 yılından beri Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı kadın destek merkezine önce kursiyer olarak başladım. Kurs hocalarımızın yönlendirmesi ile kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgemi sırası ile aldım. Kursiyer öğrenci olarak geldiğim kursta usta öğretici olarak görev yapıyorum. Hayallerimi gerçekleştirdim. Kursiyer olarak birlikte kurs gördüğüm arkadaşlarım için bir teşvik oldu. Hedefleri olan bir kadının başaramayacağı bir şey yok. Yeter ki istesin. Bu konuda da en büyük destekçim benim eşimdir. Eşime de ayrıca teşekkür ederim. Bütün erkekleri de bu konularda eşlerine yardımcı olmaya davet ediyorum. Kadın destek merkezlerimize verdiği desteklerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül'e çok teşekkür ederim."