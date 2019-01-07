6 Yıl Önce Maden Patlamasında Ölen 8 Madenci Dualarla Anıldı

6 yıl önce maden patlamasında ölen 8 madenci dualarla anıldıZONGULDAK -Türkiye Taşkömürü Kurumu Kozlu Müessesesinde 7 Ocak 2013 tarihinde taşeron şirketin çalıştığı galeride metan gazı patlaması sonucu şehit olan 8 maden işçisi için Kur'an-ı Kerim okutuldu.

6 yıl önce maden patlamasında ölen 8 madenci dualarla anıldı



ZONGULDAK -Türkiye Taşkömürü Kurumu Kozlu Müessesesinde 7 Ocak 2013 tarihinde taşeron şirketin çalıştığı galeride metan gazı patlaması sonucu şehit olan 8 maden işçisi için Kur'an-ı Kerim okutuldu.

Genel Maden İşçileri Sendikası Kozlu Şube Yönetim Kurulu tarafından 7 Ocak 2019 tarihinde düzenlenen törene TTK Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner, GMİS Karadon Şube Başkanı Kemalettin Kararataş, Şube Sekreteri Korhan Boz, Mali Sekreter Bülent Kılıç, Teşkilat Sekreteri Tevfik İncebacak, Amelebirliği Karadon Gelik İşletmesi Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Yeşil, Amelebirliği Karadon Kilimli İşletme Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Yıldız ve 08-16 vardiyasında işe gidecek olan maden işçileri katıldı.

Anma töreninde Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar yapıldı. GMİS Kozlu Şube Başkanı Hüseyin Kolçak; "Taşeron sisteminin kullanılmasından dolayı meydana gelmiş bir kaza. Ama maalesef belirli bedeller ödendikten sonra acılardan ders alınarak taşeron sistemi yer altı işletmeciliğinden çıkartıldı. İnşallah bundan sonra yeni acılar yaşamayız. Ölen arkadaşlarımıza rahmet yakınlarına ise başsağlığı diliyoruz" diye konuştu.

8 şehit madenci için okunan kuran, okunan dua ve dağıtılan mevlit şekeri sonrasında maden işçileri ocaklara indiler.

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