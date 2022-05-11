6 YIL ÖNCE PKK'NIN KATLETTİĞİ 16 KİŞİNİN YAKINLARININ ACISI HALA TAZE - Son Dakika
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6 YIL ÖNCE PKK'NIN KATLETTİĞİ 16 KİŞİNİN YAKINLARININ ACISI HALA TAZE

11.05.2022 17:26

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde 12 Mayıs 2016'da PKK'lı teröristlerin 15 ton bomba yüklü kamyonu patlatmasıyla şehit olan 16 kişinin yakınlarının acısı dinmiyor.

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde 12 Mayıs 2016'da PKK'lı teröristlerin 15 ton bomba yüklü kamyonu patlatmasıyla şehit olan 16 kişinin yakınlarının acısı dinmiyor.

Tanışık köyü Dürümlü mezrasında, 12 Mayıs 2016 tarihinde PKK'lı teröristler tarafından, 15 ton bomba yüklü kamyonun patlatılması sonucu 16 köylü şehit oldu, 23 kişi de yaralandı. Katliamın yıl dönümünde bir araya gelen aileler mezarlığı ziyaret edip ölen yakınlarına dua etti. Saldırıda 3 oğlunu, kardeşini ve yeğenlerini kaybeden köy muhtarı Bayram Yaman, "Ne diyeceğimi bilmiyorum. 6 yıldır ne bayram, ne de bir özel gün yok. Sanki şimdi olmuş gibi olay. 38 yetim çocuk kaldı. Benim başıma geldi, Allah kimsenin başına getirmesin böyle bir olayı" dedi.

'16 KİŞİ 16 BİN KİŞİNİN ÖNÜNE GEÇTİ'

Saldırıda babası ve ağabeyiyle amcası ve dayısını kaybeden Mehmet Yaman ise, "Bizim bu kahramanlar bombayı engellemeseydi, o kamyon Diyarbakır merkeze gitseydi çok kişi ölecekti. 16 kişi 16 bin kişinin önüne geçti. Eğer onların önüne geçmeseydi, Diyarbakır'ın yarısı yok olacaktı. 6 bin yıl da geçse acısı hiçbir zaman içimizden çıkmayacak. 16 kişi değil ben de ölsem bu bayrak hep dalgalanacak. Yine olsa yine atlarım her zaman engellerim" diye konuştu.

6 YIL ÖNCE PKK'NIN KATLETTİĞİ 16 KİŞİNİN YAKINLARININ ACISI HALA TAZE
6 YIL ÖNCE PKK'NIN KATLETTİĞİ 16 KİŞİNİN YAKINLARININ ACISI HALA TAZE
6 YIL ÖNCE PKK'NIN KATLETTİĞİ 16 KİŞİNİN YAKINLARININ ACISI HALA TAZE
6 YIL ÖNCE PKK'NIN KATLETTİĞİ 16 KİŞİNİN YAKINLARININ ACISI HALA TAZE

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Şehit, Bomba, Mayıs, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 6 YIL ÖNCE PKK'NIN KATLETTİĞİ 16 KİŞİNİN YAKINLARININ ACISI HALA TAZE - Son Dakika


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SON DAKİKA: 6 YIL ÖNCE PKK'NIN KATLETTİĞİ 16 KİŞİNİN YAKINLARININ ACISI HALA TAZE - Son Dakika
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