6 YIL ÖNCEKİ CİNAYETİN FAİLLERİ YAKALANDI - Son Dakika

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde, 2016 yılında ortadan kaybolduktan sonra öldürüldüğü belirlenen Hüseyin Telli cinayeti ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Kepez ilçesi Erenköy Mahallesi'nde esnaflık yapan Hüseyin Telli, 5 Temmuz 2016'da ortadan kayboldu. Bir süre Telli'den haber alamayan yakınları, kayıp ihbarında bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ile Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ortak çalışmanın ardından Telli'nin kaybolduğu gün A.G. (41) tarafından öldürüldüğünü ve cesedinin gömüldüğünü belirledi. Eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, A.G.'yi Sinop'ta, şüphelilerden S.D.'yi (39) Antalya'nın Kemer ilçesinde, A.Y.'yi (47) de Muratpaşa ilçesinde yakalayıp gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen A.G., S.D. ve A.Y., ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BELİRTİLEN YERDE CESET BULUNAMADI

Şüpheli A.G., olay günü A.Y.'nin Güzeloluk Mahallesi'ndeki iş yerinde Hüseyin Telli ile birlikte alkol aldığını, Telli'nin kendisine borcu olduğunu söyledi. A.G., borçtan konuşmaya başladıklarını, maktulün kendisine hakaret etmesiyle ensesine tokat attığını, bu nedenle Telli'nin bıçakla üzerine yürüdüğünü öne sürdü. A.G., kendisini korumak için iteklediği Telli'nin bıçağın üstüne düşüp öldüğünü daha sonra cesedi S.D.'nin aracının bagajındaki battaniyeye sardıklarını ve arka koltukta taşıdıklarını söyledi. A.G., cesedi Kepez ilçesi Şelale Mahallesi Kitir mevkisinde boş arazideki moloz yığınlarının içine gömdüğünü belirtti. A.G.'nin gösterdiği bölgede 2 kepçeyle arama yapan ekipler, cesede ulaşamadı. Cesedi arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.