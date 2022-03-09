6 YIL ÖNCEKİ PASLI ÇİFTİ CİNAYETİNE TUTUKLAMA - Son Dakika
Üye Girişi

6 YIL ÖNCEKİ PASLI ÇİFTİ CİNAYETİNE TUTUKLAMA

09.03.2022 17:35

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde 6 yıl önce Cahit Paslı (44) ile eşi Hatice Paslı'nın (38) orman yolunda tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınıp, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammet Ali Varçın (48) tutuklandı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde 6 yıl önce Cahit Paslı (44) ile eşi Hatice Paslı'nın (38) orman yolunda tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınıp, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammet Ali Varçın (48) tutuklandı.

Fethiye ilçesinde 10 Mart 2016 tarihinde motosikletiyle Mendos Dağı'nın eteğindeki Ovacık-Esenköy orman yolundan geçen Serkan Özdemir ile ABD'li Justin Leonad, biri kadın, 2 kişinin cesediyle karşılaşınca jandarmaya haber verdi. Gelen ekiplerin yaptığı araştırmada, öldürülen kişilerin hayvanlarını otlatmaya götüren Cahit ve Hatice Paslı çifti olduğu belirlendi. Çifte cinayetle o dönem yapılan soruşturmadan sonuç alınamadı.

ÖZEL EKİP KURULDU

Muğla'ya geçen yıl atanan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, geçmiş yıllara ait çözülemeyen olaylarla ilgili yeniden araştırma başlattı. Bu kapsamda Paslı çiftinin öldürülmesiyle ilgili dosya yeniden açıldı. Asayiş ve istihbarat personelinden oluşan 40 kişilik ekip, öldürülen çiftin bulunduğu bölgede geniş çaplı inceleme yaptı. Ardından şüphelenilen çok sayıda kişinin ifadesi alındı.

Elde edilen bilgi ve ifadeler doğrultusunda Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekipleri dün sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, Cahit Paslı'nın arkadaşı olduğu belirtilen Muhammet Ali Varçın gözaltına alındı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Varçın, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

6 YIL ÖNCEKİ PASLI ÇİFTİ CİNAYETİNE TUTUKLAMA
6 YIL ÖNCEKİ PASLI ÇİFTİ CİNAYETİNE TUTUKLAMA
6 YIL ÖNCEKİ PASLI ÇİFTİ CİNAYETİNE TUTUKLAMA

YORUMLAR
500
Faili meçhul çoban çift cinayetiyle ilgili 1 zanlı tutuklandı Faili meçhul çoban çift cinayetiyle ilgili 1 zanlı tutuklandı Fethiye'de çoban çiftin cinayetiyle ilgili bir tutuklama Fethiye'de çoban çiftin cinayetiyle ilgili bir tutuklama

Muhammet Ali, Mendos Dağı, Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 6 YIL ÖNCEKİ PASLI ÇİFTİ CİNAYETİNE TUTUKLAMA - Son Dakika


Son Dakika
17:54 Selda Bağcan'dan Gülşen'e eleştiri geldi: Tasvip etmiyorum
17:39 Enes Ünal başarısıyla gururlandırdı! Yine ayın oyuncusu seçildi
17:30 Hamile kadın doktorun söyledikleriyle neye uğradığını şaşırdı! İkinci rahminden de hamile kaldı
17:22 Zelenski isyan etti: Hava sahasını kapatmazsanız, bu felaketten siz de sorumlu olacaksınız
17:15 Galatasaray'dan 13 hakem kararına tepki geldi: Türk futbolundaki büyük sorunların varlığının bir kabulüdür
17:03 Tren istasyonunda herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye giren çift, az kalsın linç ediliyordu
16:55 Son dakika: Akaryakıta bir zam daha! Benzin 21 lirayı, motorin ise 25 lirayı geçti
16:53 Barcelona'nın hocası Xavi itiraf etti: Kerem Aktürkoğlu beni şaşırttı
16:49 Gezici Araştırma'nın Şubat 2022 anketi açıklandı! Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekti
16:49 İstanbul'da yoğun kar yağışı alarmı! İşte önlem için uygulanacak kısıtlamaların tamamı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 18:11:43. #1.11#
SON DAKİKA: 6 YIL ÖNCEKİ PASLI ÇİFTİ CİNAYETİNE TUTUKLAMA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement