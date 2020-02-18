6 yıl sonra gördüğü arkadaşıyla önce tokalaştı sonra saldırdı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 6 yıl sonra gördüğü arkadaşıyla önce tokalaştı sonra saldırdı - Son Dakika

6 yıl sonra gördüğü arkadaşıyla önce tokalaştı sonra saldırdı

6 saat önce

Rize'de yaşanan ilginç olayda bir genç 6 yıl sonra sokakta gördüğü okul arkadaşı ile önce tokalaştı ardından yumrukla saldırdı.

6 yıl sonra gördüğü arkadaşıyla önce tokalaştı sonra saldırdı, System.String[]

Rize'de yaşanan ilginç olayda bir genç 6 yıl sonra sokakta gördüğü okul arkadaşı ile önce tokalaştı ardından yumrukla saldırdı.


Olay Pazar günü öğlen saatlerinde il merkezi Piriçelebi mahallesinde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Ebubekir A. (18), 6 yıl aradan sonra gördüğü okul arkadaşı Hüseyin B. ile karşılaştı. Tokalaşıp sohbet etmeye başladıları sırada Hüseyin B. (18), Ebubekir A.'ya saldırdı. Yüzüne aldığı darbeler sonucu çenesinde ve dişlerinde kırık oluşan Ebubekir A. daha sonra polise giderek şikayetçi olurken, Hüseyin B. olay sonrası kaçtı. Olay anı bir iş yerinde bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Hüseyin B.'nin olayı arkadaşına olan kininden gerçekleştirdiği öğrenildi. - RİZE

Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 05:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ersun Yanal: Galatasaray derbisinde puan kaybedersek görevimi bırakırım
6 yıl sonra karşılaştığı arkadaşıyla önce tokalaştı, arasının bozuk olduğu aklına gelince yumrukla saldırdı İlkokulda tepki çeken görüntüler! Öğrencilere tokat attı, yere yatırarak kulağını çekti Kuzuların hareketlerinden şüphelendi! Saniyeler sonra deprem oldu

Son Dakika Haberleri
00:04 Çağla Şıkel'den Ertuğrul Özkök'ün sözlerine sert yanıt: Ben de sana bir kitap tavsiye ederim
22:59 Tuvana Türkay, siber zorbalara karşı savaş açtı
22:23 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkilerini sosyal medyada da ilan ettiler
21:42 Berk Oktay, fotoğraflarını ifşaladığını iddia ettiği eşinden boşandı
21:14 Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, 3 Adam'ın neden ayrıldığını açıkladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 00:35:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 6 yıl sonra gördüğü arkadaşıyla önce tokalaştı sonra saldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]