Son Dakika Haberleri: 6 yıl sonra sahneye döndü
Son Dakika Magazin 6 yıl sonra sahneye döndü

6 yıl sonra sahneye döndü

1 saat önce

OYA Başar, uzun tiyatro molasına son verdi.

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OYA Başar, uzun tiyatro molasına son verdi. En son BKM'nin "Kadın ile Memur" oyununda rol alan usta oyuncu, 6 yıl aradan sonra Anatolia Entertainment'ın "Plastik Aşklar" projesi için sunulan teklife "Evet" dedi. Başar, başrolü Begüm Birgören ile paylaşacağı oyunda Alev karakterine hayat verecek. Yapımcılığını Latif Koru'nun, yönetmenliğini Orçun Uçal'ın üstlendiği, Ali Cüneyd Kılcıoğlu'nun yazdığı iki kişilik komedinin provaları geçtiğimiz günlerde başladı.


Aynı dili konuşuyoruz


Başar, sürpriz projeyle ilgili şu bilgileri verdi: "Kadın duygularını çok hoş şekilde aktaran bir oyun 'Plastik Aşklar'. İki kadının sırlarını ve yüzleşmesini konu alıyor. Provalara da başladık. Begüm (Birgören) son derece saygılı ve kabiliyetli bir oyuncu. Güzel bir iletişim var aramızda. Bu süreçte ikimizin de aynı dili konuşması gerekiyordu ve bunu başardık. Ben Alev'i çok sevdim, o da Sezen'i. Bir oyuncu için en önemli şey karakteri sevmektir."

Begüm Birgören, Plastik, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 08:42 
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