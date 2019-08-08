Son Dakika Haberleri: 6 yıl sonra serbest kalan Filistinli genç ile annesinin duygulandıran buluşması
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6 yıl sonra serbest kalan Filistinli genç ile annesinin duygulandıran buluşması

1 saat önce

İsrail, Kudüs'te gözaltına alınan Filistinli İsmail Ramiz'i 6 yıl sonra serbest bıraktı.

6 yıl sonra serbest kalan Filistinli genç ile annesinin duygulandıran buluşması, System.String[]
İsrail, Kudüs'te gözaltına alınan Filistinli İsmail Ramiz'i 6 yıl sonra serbest bıraktı.
İsmail Ramiz 2013'te Kudüs'te bazı eylemlere katıldığı iddiasıyla İsrail ordusu tarafından gözaltına alınmıştı. Ramiz, bugün 6 yıl sonra serbest bırakıldı. Ramiz'in serbest bırakıldıktan sonra annesine sarıldığı anlar kayda alındı.


İsrail, Kudüs, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:29 Kaynak: DHA
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