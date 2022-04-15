6 yıl sonra yakalandı, 'dişim ağrıyor' diyerek tahliyesini istedi - Son Dakika

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasından sorumlu olduğu gerekçesi ile hakkında gözaltı kararı verilen ve 6 yıl sonra gaybubet evinde yakalanan şahıs, hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yapan şahsın, "Dişim ağrıyor, tedavi olmam lazım" diyerek tahliyesini talep etmesi dikkat çekti.

Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Niğde ve Kayseri illerinde FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasından sorumlu olduğu gerekçesi ile hakkında gözaltı kararı verilen ve 6 yıldır firari olarak aranan S.Ö., 6 ay önce gözaltına alınarak tutuklandı. Şahıs hakkında Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava görülmeye devam etti. Tutuklu yargılanan sanık S.Ö., duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katılan şahıs, yaptığı savunmasında dişinin ağrıdığını söyleyerek tahliyesini talep etti.

"Dişim ağrıyor, tahliyemi istiyorum"

Duruşmadaki savunmasında üzerine iftira atıldığını ileri süren S.Ö., "Tanıklar benim hakkımda yalan söylüyorlar. Ben, Daire Başkan Yardımcılığı görevinde hiç olmadım. Tanıkların verdiği ifadelerde benim alakam yok. Beni başkasıyla karıştırıyorlar. Ben, şimdiye kadar hiç Kastamonu'ya gitmedim. Kastamonu'dan kimse ile görüşmedim. Tarık kod adlı askeri imamının Honda marka aracı olduğu söyleniyor. Benim böyle bir aracım yok. Ben bu kişi değilim. Benim bir alakam yok. Ben gerçekte tanıkların ifadesiyle ortaya çıktı. Bu yüzden hem mahkeme heyetine hem de avukatıma teşekkür ediyorum. 6 aydır tutukluyum. Ailemi özledim. Çocuğumu özledim. Aile bağlarımız zayıfladı. Biran önce aileme kavuşmak istiyorum. 8 kişilik koğuşta 18 kişi kalıyoruz. Dişim ağrıyor. Diş tedavisi olmam gerekiyor. Tahliyemi istiyorum" dedi.

"İktidara karşı bize muhalif olun diye söylemleri oluyordu"

Duruşmaya SEGBİS konferans sistemiyle bağlanan tanıklar ise, "Sermaye Piyasası Kurulunda görevliyim uzman olarak. S.Ö. ile birlikte çalışıyorduk aynı kurumda. S.Ö., bizim sohbet hocamızdı. Sohbetleri evlerde yapıyorduk. Sohbete katılanlardan kime sıra geldiyse onun evinde sohbet yapıyorduk. Sohbette örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in kitapları okutuluyordu, videoları izlettiriliyordu. Ayrıca vakit kalınca dini sohbetler ediliyordu. Birde örgüt için paralar toplanıyordu. Evli olanlar maaşının yüzde 10'unun veriyordu, bekar olanlarda maaşının yüzde 15'ini veriyordu örgüte. 17-25 Aralık öncesinde de sonrasında da bunları yapıyorduk. Birde sohbette seçimlerde iktidara karşı muhalif olunması noktasında söylemleri oluyordu bizlere. 15 Temmuz gecesinde silahlı eylem yapılması noktasında söylemlerinin olup olmadığını bilmiyorum, biz sonrasında bu sohbet ortamından koptuk, ben ayrı sohbet gurubuna dahil oldum, bu yüzden bilemiyorum" dedi.

Tanıkları da dinleyen mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 28 Haziran tarihine erteledi.

Olayın geçmişi

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Kastamonu'nun da aralarında bulunduğu Çankırı, Kırıkkale, Niğde ve Kayseri illerinde FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasının sözde bölge sorumlusu olan ve 6 yıldır her yerde aranan firari S.Ö.'yü Ankara'da saklandığı gaybubet evinde yakaladı.2021 yılı Ekim ayında yakalanan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. - KASTAMONU