6 Yıl Süren Zorlu Süreci Beyin Pili Ameliyatıyla Atlattı

YAŞLI hastalığı olarak bilinen Parkinson'a 35 yaşında yakalanan Günay Gündoğdu , hastalık nedeniyle önce işini, ardından sosyal hayatını kaybetti. Hareketleri kısıtlanan genç adam, 6 yıllık ilaç tedavisinin ardından gerçekleştirilen beyin pili ameliyatıyla adeta yeniden doğdu. İstanbul 'da yaşayan Günay Gündoğdu (41), Parkinson hastalığı ile 35'inde tanıştı. Özel bir şirkette çalışan evli ve 2 çocuk babası Gündoğdu'nun şikayetleri elleri ve vücudunun uyuşmasıyla başladı. Şikayetleri artan genç adam, birçok hastane ve doktorun kapısını çaldı. Parkinson hastalığının 6 ay sonunda teşhis edildiğini anlatan Gündoğdu, 6 yıl boyunca ilaç tedavisiyle ayakta durdu. Günden güne titremeleri artan, yürümek ve konuşmakta zorlanan Gündoğdu, Medipol Üniversitesi Parkinson ve Hareket Bozuklukları Merkezi (PARMER) Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ali Zırh ve ekibi tarafından uygulanan 'beyin pili' ameliyatıyla sağlığına kavuştu."6 YIL ÇOK ZOR GEÇTİ"Parkinson hastalığına yakalandığını ilk duyduğunda çok korktuğunu söyleyen Günay Gündoğdu, "Daha önce duyduğum, bildiğim bir hastalık değildi. Çok zor bir hastalık ve 6 yıl çok zor geçti. 6 yıl boyunca ilaç kullandım. Ancak ilaçların yan etkileri çok fazlaydı. Konuşmakta, yürümekte zorlanıyordum" dedi.Gündoğdu, beyin pili ameliyatı sonrası yaşadıklarını ise şu sözlerle anlattı:"Beyin pili ameliyatından önce çok korkuyordum. Bu korkumu yendim. Bir ay önce ameliyat oldum. Şu anda hastalığa ilk yakalandığım gibiyim. Hastalığın daha ilerlemediği durumdayım, en başa dönmüş oldum. Hastalığın ileriki aşamalarıyla şu anki durumum karşılaştırılamaz. Çok büyük bir değişiklik var. Şu an hastalığın başlangıç noktasına geri döndüm diyebilirim.""HAYATIM AMELİYAT SONRASI YENİDEN BAŞLADI"6 yılda işini ve sosyal hayatını kaybeden Gündoğdu, bu kadar zamanın ardından tekrar ailesiyle vakit geçirmeyi planladığını ifade ederek, "Artık ailemle zaman geçirmek, onlarla sinemaya gitmek, gezmek istiyorum. Spor yapmak ve yüzmeye başlamak gibi bir hedefim var. Hayatım yeniden başladı. O yüzden çok hayalim, hayata dair planım var. İnsanlar korkmasın tedavi olsunlar. Hayatım beyin pili ameliyatı sonrası yeniden başladı. Tedavim sona erdiğinde işe de başlayacağım. Şu an kendimi çok iyi ve rahat hissediyorum" diye konuştu.Hastalık süresince eşinin yanında olan ve yaşadığı zorlukları yakından gören Sevinç Gündoğdu ise, "Maddi ve manevi çok zorlu anlar yaşadık. Zorlu süreçleri ameliyatla atlattık. Ben 6 yıl öncesini şu an silmek istiyorum. Bu hastalık çok zor, yaşadıklarımı anlatamıyorum" dedi."HASTALARIN YÜZDE 10'UN 40 YAŞ ALTI"Gündoğdu'nun ameliyatını gerçekleştiren Medipol Üniversitesi Parkinson ve Hareket Bozuklukları Merkezi (PARMER) Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ali Zırh, Parkinson'un ileri yaş hastalığı olduğuna dikkat çekti. 62-65 yaş arasında her 300 kişiden birinde bu hastalığın görüldüğünü ifade eden Op. Dr. Ali Zırh, "Parkinson 40 yaşın altında görünür ise 'genç yaşta görülen Parkinson hastalığı' diyoruz. Toplam hastaların ortalana yüzde 10'unda 40 yaşın altında görülüyor" dedi."AMELİYATI KONUŞA KONUŞA YAPTIK"Op. Dr. Ali Zırh, genç yaşta bu hastalığa yakalanan Gündoğdu'ya uygulanan tedavi hakkında ise şunları aktardı:"Parkinson pilleri, beyin içerisine yerleştirdiğimiz iki ince elektrot, göğüste cilt altına yerleştirdiğimiz pil ve onları birbirine bağlayan iki uzatma kablosundan oluşuyor. Amaç beynin içine elektrik akımı vererek hastalık bulgularını düzeltmeye çalışmak. Parkinson ve distoni gibi aşırı vücut kasılması olan hastalar olmak üzere en çok hareket bozukluklarında başarıyla kullanılıyor. Pozisyonel tremor ya da esansiyel tremor dediğimiz el titremelerinde de çok başarılı sonuçlar veren bir tedavi yöntemi. Bu tedaviye artık tıbbi tedavinin yetersiz kaldığı veya tıbbi tedavinin yanıt vermediği hastalarda uyguluyoruz. Biz bu ameliyatları uyanık, konuşa konuşa hastayla sohbet ederek yapıyoruz. Kafa tasına birer küçük delik açıyoruz. Beynin içerindeki hücrelerin yerlerini tespit ediyoruz. Elektronik düzeneklerle hücreleri dinliyoruz. Hastalıktan sorumlu hücrelerin yerlerini dinliyor ve elektrot ucundan elektrik akımı vererek uyanık hastanın ona verdiği cevaplara bakıyor ve böylelikle seksen mikrondan az bir hata payıyla hastalıktan sorumlu hücreleri buluyoruz."İstem dışı hareketler ve hastalık bulgularının artması nedeniyle Günay Gündoğdu'ya beyin pili ameliyatı yaptıklarını anlatan Op. Dr. Zırh, "Ameliyat sonrasında ise pil tedavisi ilaçları taklit ettiği için neredeyse hiç ilaç almamaya başladı. Artık bütün günü rahat geçiyor. Vücudundaki o dalgalanmaların getirdiği istem dışı hareketleri yaşamıyor" dedi."HASTALIĞIN SAATİNİ GERİ ALIYORUZ"Parkinson hastalarında beyin pili tedavisini hastalığın saatini geri almak olarak tanımlayan Op. Dr. Zırh, "10 yıllık hastayı tedavi ettiğimizde hasta, hastalığın birinci senesindeki haline geri geliyor. Bu da bağımsız yaşayamayan ve başkaların yardımıyla yatakta dönebilen bir hastanın yeniden eski sağlıklı günlerine mesleğine geri dönmesi anlamına geliyor" değerlendirmesinde bulundu. - İstanbul