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6 yılda 3 kez böbrek nakli oldu - Son Dakika

6 yılda 3 kez böbrek nakli oldu

17.09.2021 14:31
6 yılda 3 kez böbrek nakli oldu, System.String[]

GAZİANTEP'te yaşayan Suriye uyruklu Yaser Aljader (43), 6 yılda 3 kez böbrek nakli oldu.

GAZİANTEP'te yaşayan Suriye uyruklu Yaser Aljader (43),  6 yılda 3 kez böbrek nakli oldu. Daha önce kuzeni ve eşinden alınan böbrekler ile sağlığına kavuşamayan Aljader, 5 gün önce oğlu Muhammed Aljader'den aldığı böbrekle hayata tutundu.

Ticaretle uğraşan 3 çocuk babası Yaser Aljader, 7 yıl önce böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmeye başladı. Yaklaşık 1 yıl diyalize giren Aljader'e doktorlar böbrek nakli olması gerektiğini söyledi. 2015 yılında ismi öğrenilemeyen kuzeni, Aljader'e böbreğini vermek için gönüllü oldu. Yapılan tetkikler sonucu, dokular uyuşunca kuzeninden alınan böbrek, Aljader'e nakledildi. Ancak Yaser Aljader'in hastalığı 2018 yılında yeniden nüksetti. Bu kez de eşinden alınan böbrek, Antalya'da bir hastanede yapılan operasyonla, Aljader'e nakledildi. Sağlığına kavuşup, işinin başına dönen Yaser Aljader, bir süre sonra yeniden rahatsızlandı. Yapılan muayenesinden Aljader'e nakledilen böbrekte taş tespit edildi. Bunun üzerine doktorlar, yeniden böbrek nakline karar verdi. 20  yaşındaki oğlu Muhammed, babasına böbreğini vermek için gönüllü oldu. Tahlillerde dokuların uyumlu olduğu tespit edildi. 5 gün önce, SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde 3'üncü kez ameliyat masasına yatan Yaser Aljader, Doç. Dr. Yücel Yüksel ve ekibi tarafından yapılan operasyonla yeni böbreğine kavuştu.

'NADİR GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONLARDAN BİRİSİDİR'Ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Yücel Yüksel, bu tür vakaların cerrahi kısmının oldukça zor olduğunu ve ciddi bir deneyim gerektirdiğini belirtti. Takılan 2'inci böbreğin yerinden çıkarılma işleminin oldukça zor olduğunu ifade eden Yücel, şöyle konuştu: "Hastamız daha önce 2 kez böbrek nakli olmuştu. Yaser beyin durumunu detayı bir şekilde inceledik ve 3'üncü kez böbrek nakli gerekiyordu. Yaptığımız tahlillerde oğlunun böbreğini takarsak vücudun böbreği reddetme ihtimali vardı. Bu gibi durumlarda önemli olan kan değişimi ve takılan böbrek duruyorsa onun çıkarılmasıdır. Biz hastamızın daha önce takılan böbreğini çıkardık. Takılan böbreğin çıkarılması oldukça zor bir ameliyattır. Nakilden daha zor bir işlemdir. Çünkü böbreği nakil yaparken ayağa giden atar ve toplardamarlara bağlarız. Bu ameliyatlar risk oluşturan ameliyatlardır. Büyük bir tecrübe gerektirir. Hastamız bize güvendi. Biz de önce böbreğini aldık ve sonrasında kan değişimini planladık. 5 seans plazmaferez yaptık. Daha sonra yaptığımız tahlillerde oğlunun böbreğinin uygun olabileceğini gördük ve 3'üncü böbrek naklini yaptık. Böbrek nakilleri zor ameliyatlardır. 3'üncü ve 4'üncü nakiller deneyim isterler. Daha önceden deneyimimiz çok olduğu için sorun yaşamadık. Bu ameliyatları Türkiye'de sayılı merkezler yapabilir biz de onlardan birisiyiz."Doç. Dr. Mehtap Akdoğan ise, hastanın tedavi süresince takibinin titizlikle yapıldığını ifade ederek, bu tür vakalarda ciddi bir hastane alt yapısı ve deneyim gerektiğini belirtti.  Akdoğan,"Bu gibi vaklar oldukça zor vakalar. Hastamızı her açıdan detaylı bir şekilde değerlendirdik. Yaser kan temizleme işlemi gerçekleştirmemiz gerekti. Oğlunun böbreği olmasına rağmen uygun olmama ihtimalini göz önünde bulundurduk. Son testlerden sonra nakli uygun bir şekilde yapabileceğimize karar verdik. Bu gibi durumlar hem cerrahi açıdan hem nefrolojik açıdan oldukça zor bir işlem. Başarı ile nakli gerçekleştirdik. Yaser beyin değerleri şu anda oldukça iyi. Böyle zorlu vakalarda tecrübe ve iyi bir hastane alt yapısı lazım. Bunu başarı ile gerçekleştirdik"diye konuştu.  'EVLAT OLARAK GÖREVİMİ YAPTIM'Babasına böbreğini veren Muhammed ise, babasının yeniden sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu ve böbreğini vererek vazifesini yerine getirdiğini dile getirdi.5 gün önce taburcu olan ve sağlığına kavuşan Yaser Aljade 3'üncü defa ameliyat geçirdiğini, yeniden eskisi gibi işine döndüğü için mutlu olduğunu belirterek, "Bir yakınım sayesinde bu hastaneye ulaştım. Daha önce Antalya'da 2 defa nakil olmuştum. Burada testlerimi verip tahliller yapıldı. Eski böbreğimin alınması gerektiğini söylediler. Ameliyatta onu aldılar. Oğluma test yaptılar ve onun böbreğinin uygun olamayabileceğini söylediler. ve farklı bir tedavi oldum. Çok şükür nakil oldum. İyileşip sağlığıma kavuştum. Testlerim normal gözüküyor eski sağlığıma kavuştum." dedi.

6 yılda 3 kez böbrek nakli oldu
6 yılda 3 kez böbrek nakli oldu
6 yılda 3 kez böbrek nakli oldu
6 yılda 3 kez böbrek nakli oldu
6 yılda 3 kez böbrek nakli oldu
6 yılda 3 kez böbrek nakli oldu
6 yılda 3 kez böbrek nakli oldu
6 yılda 3 kez böbrek nakli oldu
6 yılda 3 kez böbrek nakli oldu

Hastane, Antalya, Türkiye, Suriye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 6 yılda 3 kez böbrek nakli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: 6 yılda 3 kez böbrek nakli oldu - Son Dakika
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