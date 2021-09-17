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6 yılda 3 kez böbrek nakli olduKuzeni ve eşinin böbrekleri ile hayata tutunan Yaser Aljader'e üçüncü seferde ise oğlunun böbreği nakledildi - Son Dakika

6 yılda 3 kez böbrek nakli olduKuzeni ve eşinin böbrekleri ile hayata tutunan Yaser Aljader'e üçüncü seferde ise oğlunun böbreği nakledildi

17.09.2021 14:04

- 6 yılda 3 kez böbrek nakli oldu Kuzeni ve eşinin böbrekleri ile hayata tutunan Yaser Aljader'e üçüncü seferde ise oğlunun böbreği nakledildi Gaziantep'te yaşayan 43 yaşındaki Yaser Aljader, 6 yılda 3 defa böbrek nakli oldu.

- 6 yılda 3 kez böbrek nakli oldu

Kuzeni ve eşinin böbrekleri ile hayata tutunan Yaser Aljader'e üçüncü seferde ise oğlunun böbreği nakledildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te yaşayan 43 yaşındaki Yaser Aljader, 6 yılda 3 defa böbrek nakli oldu. Kuzeni ve eşinden aldığı böbrekler iflas eden Aljader, oğlunun bağışladığı böbrekle hayat tutundu.

2015 yılında yaşadığı sağlık problemleri sonrası gittiği hastanede böbrek yetmezliği teşhisi konulan Yaser Aljader için amcasının oğlu bağışçı oldu. Antalya'da bir hastanede yapılan nakille kavuşan Aljader, 2018 yılında nakledilen böbreğin iflas ettiğini öğrendi. Eşinin bağışçı olmasıyla yeniden nakil yapılan Aljader, 2021 yılının şubat ayında eşinden aldığı böbreğinde iflas ettiğini öğrendi. Diyaliz tedavisine başlayan Aljader, yaptığı araştırmanın ardından SANKO Üniversitesi Hastanesine başvurdu. Oğlu Muhammed Aljader'in bağışçı olmasıyla 3'ncü nakil için hastanede tedaviye alınan Yaser Aljader, 2 aylık tedaviyle önce kanı temizlendi sonrada oğlunun bağışladığı böbrek 3 saatlik operasyonla kendisine nakledildi. Yapılan kontrolleri sonrası baba ve oğul hastaneden taburcu edildi.

İlk nakilden sonra ki yapılan operasyonların çok zor geçtiğini bekiten SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Yücel Yüksel, yaptıkları tedavi sonrası hastayı 6 günde taburcu ettiklerini kaydetti. Yüksel, "Üçüncü nakil çok sık rastlanan bir şey değil, 4 ya da 5 olanlar var ama ikiden sonra olan her nakil işi biraz daha zorlaştırıyor. İlk ameliyat her zaman kolaydır, ikinci ameliyatta anatomi değişir, şekil değişir onu yapmak daha zordur. Burada ameliyat öncesi yaklaşık 1 ay kadar böbreğin alınması ve kan değişim işlemleri sürdü, ameliyat ise 3 saat sürdü toplamda 6 günde hastamız taburcu oldu" dedi.

"Tecrübe ve yakın takip iyi sonuç veriyor"

Bu tür vakaların zor olduğunu ama tecrübe ve kararlı takiple sonuç alabildiklerini ifade eden Doç.Dr. Mehtap Akdoğan ise, "Yaser Bey gibi hastalarımız defaten nakil olma ihtiyacı olan vakalar zor vakalar. Biz hastayı tüm hastalıklar ve sonraki takibi açısından değerlendirdik. Önceki nakillerden dolayı problem oluşturabilecek antikorlar oluşa biliyor. Yaser beyde de bu vardı kendi oğlunun böbreğini takacak olmamıza rağmen. Biz, kan temizleme işlemiyle yeniden testlerini tekrarladık ve nakli uygun bir şekilde yapabileceğimize karar verdik. Başarıyla bu nakli gerçekleştirdik şuan da Yaser beyin sonuçları çok güzel, her hangi bir idrar problemi yok. Böyle zorlu vakalarda tecrübeyle, yakın ve detaylı hasta takibiyle iyi sonuçlar elde etmemiz mümkün" ifadelerini kullandı.

"Her evlat bunu yapar"

Babasına böbreğini veren Muhammed Aljader, "Babam hastalandı 8 ay diyalize girdi bu bizim içinde kolay değil. Gereken neyse bir evlat olarak ben onu yaparım. Her evlatta benim yerimde olsa babasına bunu yapar" diyerek duygularını ifade etti.

"iyi bir tedavi gördüm"

3'ncü kez böbrek nakli olan Yaser Aljader ise yaşadığı süreci anlattı. Aljader, "Böbreklerim gitti ve 2015'de ilk nakli oldum Antalya'da, sonrasında 2018'de ikinci nakli oldum. Geçen yılbaşında böbreğim iflas etti. Araştırdım dediler SANKO'ya güzel bir hoca gelmiş gidebilirsin. Geldim buraya ilgilendiler, içim rahat oldu burada. İlk önce eski böbreği aldılar iki ay bir tedavi gördüm nakil olana kadar. Oğlumdan böbreği aldım elhamdülillah iyi geçti şuan iyiyim hiçbir sıkıntı yok" diye konuştu.

6 yılda 3 kez böbrek nakli olduKuzeni ve eşinin böbrekleri ile hayata tutunan Yaser Aljader'e üçüncü seferde ise oğlunun böbreği nakledildi
6 yılda 3 kez böbrek nakli olduKuzeni ve eşinin böbrekleri ile hayata tutunan Yaser Aljader'e üçüncü seferde ise oğlunun böbreği nakledildi
6 yılda 3 kez böbrek nakli olduKuzeni ve eşinin böbrekleri ile hayata tutunan Yaser Aljader'e üçüncü seferde ise oğlunun böbreği nakledildi
6 yılda 3 kez böbrek nakli olduKuzeni ve eşinin böbrekleri ile hayata tutunan Yaser Aljader'e üçüncü seferde ise oğlunun böbreği nakledildi

Gaziantep, Antalya, Diyaliz, İflas, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık 6 yılda 3 kez böbrek nakli olduKuzeni ve eşinin böbrekleri ile hayata tutunan Yaser Aljader'e üçüncü seferde ise oğlunun böbreği nakledildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 6 yılda 3 kez böbrek nakli olduKuzeni ve eşinin böbrekleri ile hayata tutunan Yaser Aljader'e üçüncü seferde ise oğlunun böbreği nakledildi - Son Dakika
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