Son Dakika Haberleri: 6 yılda 6 binden fazla üye yurt dışına çıktı

6 yılda 6 binden fazla üye yurt dışına çıktı

1 saat önce

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Küresel Fuar Acentesi Projesi kapsamında Bursalı firmalar, Fransa, Almanya ve Dubai'de düzenlenen sektörlerin marka fuarlarına çıkarma yaptı.

6 yılda 6 binden fazla üye yurt dışına çıktı, System.String[]
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Küresel Fuar Acentesi Projesi kapsamında Bursalı firmalar, Fransa, Almanya ve Dubai'de düzenlenen sektörlerin marka fuarlarına çıkarma yaptı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:40 

Ekonomi
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