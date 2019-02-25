6 yılda 6 binden fazla üye yurt dışına çıktı
1 saat önce
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Küresel Fuar Acentesi Projesi kapsamında Bursalı firmalar, Fransa, Almanya ve Dubai'de düzenlenen sektörlerin marka fuarlarına çıkarma yaptı.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Küresel Fuar Acentesi Projesi kapsamında Bursalı firmalar, Fransa
, Almanya
ve Dubai
'de düzenlenen sektörlerin marka fuarlarına çıkarma yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:40
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