6 yılda büyüyen 38 cm büyüklüğündeki tümör doktorları bile hayrete düşürdü

-Engelli hastanın çenesinin altından 38 cm büyüklüğünde tümör çıkarıldı

1,5 saatlik ameliyat ile alınan tümör tükürük bezi ile birlikte çene altından çıkarıldı.

DENİZLİ - Denizli'de 26 yaşındaki konuşma engelli hastanın çenesinin altından 38 santimetre (cm) büyüklüğünde tükürük bezi tümörü alındı. 6 yıllık sürede büyüdüğü düşünülen tümör yaklaşık 1,5 saat süren ameliyat ile alındı.

Sarayköy ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Cennet Akhan sağ çene altında 6 yıldır giderek büyüyen şişlik şikayetiyle Özel Denizli Cerrahi Hastanesine başvurdu. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Tuna Kenar, tarafından yapılan muayene ve tetkikler sonucunda genç hastaya 'tükürük bezi tümörü' tanısı konuldu. Ardından Dr. Kenar öncülüğünde oluşturulan ekip ile Akhan'ın,

yaklaşık 1,5 saat süren ameliyatla sağ çene altından boynuna yayılarak şah damarına bası yapan yaklaşık 38 cm kocaman tümör çene altı tükürük beziyle birlikte sıkıntısız şekilde çıkarıldı. Ameliyattan sonra 2 gün hastanede tedavi edilip taburcu edilen genç kız, yutkunma zorluğu ve boyunda şişliğe neden olan tümörden kurtuldu.

Çocukluğunda yüksek ateş nedeniyle konuşma yetisini yitiren Akhan'ın, konuşulanları anladığı ancak konuşamadığı için beden diliyle duygularını ifade etti.

Genç kızın çenesinin altından çıkarılan tümörün çekilen fotoğrafları görenleri şaşkına döndürürken, çekilen röntgen filmlerinde de tümörün net bir biçimde görünmesi doktorları dahi şaşkına çevirdi.

"Herhangi bir zarar vermeden hastamızın tümörünü başarılı bir şekilde çıkardık"

Ameliyat ile ilgili bilgiler veren Dr. Tuna Kenar, hastanın kendilerine boynunun sağ kısmında yumurta büyüklüğünde bir şişlik şikayeti ile başvurduğunu ifade etti. Söz konusu şişliğin hastanın 6 yıldır olduğunu ve giderek büyüdüğünü söylemesi üzerine gerekli tetkikleri hızlıca başlattıklarını ifade eden Dr. Kenar, "Tabi hem görsel olarak, hem de yutkunma sırasında hastaya şikayet veren bir durumdu. Hasta bize başvurduğunda gerekli tetkiklerini, muayenesini, incelemesini yaptığımızda bir tükürük bezi tümörü ile karşılaştık. Daha sonra yaklaşık 1,5 saat süren bir ameliyatla tükürük bezinin tümörünü tükürük bezi ile birlikte aldık. Tabi boyun bölgesinde çok kritik yapılar var, hayati damarlar ve sinirler. Bu kitle aynı zamanda şah damarına kadar uzanıyordu. Şah damarını koruyacak orada ki damar ve sinirleri koruyacak şekilde herhangi bir zarar vermeden hastamızın tümörünü başarılı bir şekilde çıkardık. Sonrasında yapılan patolojik testlerde ise iyi huylu bir tümör olarak rapor edildi. Hastamızın 2 gün hastanemizde tedavisini yapıp taburculuğunu yaptık. Kontrollerinde de herhangi bir sıkıntımız yok. Hastamız şuan gayet iyi" diye konuştu.

Tükürük bezi tümörlerine dikkat!

Bu tip tümörlere dikkat edilmesi gerektiğini, genel ilerleyen yaşlarda görülebildiğini ve kanser riski taşıdığını ifade eden Dr. Kenar açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Büyüyüp, küçülen tükürük bezi kitleleri genelde taşla birlikte oluyor. Bu taş eğer kanalın boşaltım ucuna yakınsa küçük bir müdahale ile çıkarılabilir. Derindeyse tükürük bezi ile birlikte çıkarılması gerekmektedir çünkü o taş orada uzun süre durursa tükürük bezi kanserine kadar yol açabiliyor. Boyunda şişlik olduğu zaman genelde enfeksiyon kaynaklı olabildiği gibi eğer 2-3 haftayı geçen ve 1 ayı bulan şişliklerde eğer gerileme olmazsa mutlaka bir KBB Uzmanı'na muayene olmamız gerekir. Çünkü boyundan kaynaklanan tümörler olabileceği gibi baş, boyun bölgesinden, gırtlaktan, ağız boşluğundan, dil kökünden, burundan ve tükürük bezlerinden kaynaklanan tümörlerin boyuna yayılması, atlaması dediğimiz metaslardan da olabilir. Dolayısıyla burada tükürük bezi tümörleri özelinde konuşacak olursak bunların belirgin bir özelliği yok. Genelde ileri evrede ortaya çıkıyor, bizim dikkatimizi çekmesi gereken 2-3 haftadan fazla olan şişlikler eğer gerilemiyor ise kanser olup olmadığını, tümör olup olmadığını ekarte etmek amacıyla ve erken tanı, teşhis açısından mutlaka bir KBB Hekimi'ne muayene olmak gerekmektedir."

"Kızımın sağ boyun altında bir kitle oluştu"

Çenesinin altından 38 cm büyüklüğünde tümör çıkarılan Akhan'ın babası Hamil Akhan ise kızının boynundaki kitlenin yaklaşık 6 yıl önce oluştuğunu ve giderek büyüdüğünü belirtti. Kızının konuşma engelli olduğunu hatırlatan baba Akhan, "Kızımın sağ boyun altında bir kitle oluştu, 2011-2012 yılında. Bazı hastanelere müracaat ettik. Şimdi daha da büyüyünce mutlaka bunun alınması gerektiğini söylediler. Özel Cerrahi Hastanesi'ne geldik. Sağ olsun Tuna hocam cesaret gösterdi ve burada ki kitleyi alarak bizi sağlığımıza kavuşturdu" diye konuştu.

Konuşma engelli olan Akhan ise mutluluğunu el işaretleri ile İhlas Haber Ajansı muhabirine gösterdi.