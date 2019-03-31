Son Dakika Haberleri: 6 Yıldır Atama Bekleyen Öğretmen Adayı, İş Kazasında Öldü

6 Yıldır Atama Bekleyen Öğretmen Adayı, İş Kazasında Öldü

23 dakika önce

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde taş ocağında konkasör makinesine kapılan operatör Saffet Karamustafa (35), yaşamını yitirdi.

6 Yıldır Atama Bekleyen Öğretmen Adayı, İş Kazasında Öldü, System.String[]
ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde taş ocağında konkasör makinesine kapılan operatör Saffet Karamustafa (35), yaşamını yitirdi. Karamustafa'nın Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümü mezunu olduğu ve 6 yıldır atama beklediği belirtildi.

Olay, sabah saatlerinde Yusufeli ilçesi Sukavuşumu mevkiinde meydana geldi. Özel bir şirkete çalışan operatör Saffet Karamustafa, iş önlüğü konkasör makinesine kaptırdı. Elbisesini kurtarmaya çalışan Karamustafa da makineye kapılarak yaşamını yitirdi. Karamustafa'nın cenazesi, otopsi için Yusufeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümü mezunu olan Saffet Karamustafa'nın 6 yıldır atama beklediği öğrenildi. 

- Artvin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:52 Kaynak: DHA

Artvin, Yusufeli, Güncel
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