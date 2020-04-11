6 yıldır biriktirdiği kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 6 yıldır biriktirdiği kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Son Dakika

6 yıldır biriktirdiği kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

6 saat önce

Rize'nin Çayeli ilçesinde yaşan 8 yaşındaki Berat Karal, kumbarasında biriktirdiği para ile Milli Dayanışma Kampanyası'na destek oldu.

6 yıldır biriktirdiği kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı, System.String[]

Rize'nin Çayeli ilçesinde yaşan 8 yaşındaki Berat Karal, kumbarasında biriktirdiği para ile Milli Dayanışma Kampanyası'na destek oldu.


Çayeli ilçesine bağlı Şirinköy'de yaşayan 8 yaşındaki ilkokul öğrencisi Berat Ali Karal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na kumbarasında biriktirdiği para ile destek oldu.


Berat'ın kumbarasındaki paralar, kampanyaya bağışlanmak üzere jandarma ekipleri tarafından teslim alındı. Paralarını jandarma ekibine teslim eden Berat, vatandaşlara evde kalmalarının mesajını verdi.


Çayeli Kaymakamı Mehmet Öztürk, Berat'a göstermiş olduğu dayanışma örneğinden ötürü teşekkür etti. - RİZE

Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Çayeli, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 09:27 Kaynak: İHA

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