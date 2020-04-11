6 yıldır biriktirdiği kumbarasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Son Dakika
Son Dakika Genel 6 yıldır biriktirdiği kumbarasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Son Dakika

6 yıldır biriktirdiği kumbarasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

13 dakika önce

6 yıldır biriktirdiği kumbarasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı Rize'nin Çayeli ilçesinde yaşan 8 yaşındaki Berat Karal, kumbarasında biriktirdiği para ile Milli Dayanışma Kampanyası'na destek oldu Rize'nin Çayeli ilçesinde yaşan 8 yaşındaki Berat Karal, kumbarasında biriktirdiği para...

6 yıldır biriktirdiği kumbarasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Rize'nin Çayeli ilçesinde yaşan 8 yaşındaki Berat Karal, kumbarasında biriktirdiği para ile Milli Dayanışma Kampanyası'na destek oldu

RİZE - Rize'nin Çayeli ilçesinde yaşan 8 yaşındaki Berat Karal, kumbarasında biriktirdiği para ile Milli Dayanışma Kampanyası'na destek oldu.

Çayeli ilçesine bağlı Şirinköy'de yaşayan 8 yaşındaki ilkokul öğrencisi Berat Ali Karal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na kumbarasında biriktirdiği para ile destek oldu.

Berat'ın kumbarasındaki paralar, kampanyaya bağışlanmak üzere jandarma ekipleri tarafından teslim alındı. Paralarını jandarma ekibine teslim eden Berat, vatandaşlara evde kalmalarının mesajını verdi.

Çayeli Kaymakamı Mehmet Öztürk, Berat'a göstermiş olduğu dayanışma örneğinden ötürü teşekkür etti.

6 yıldır biriktirdiği kumbarasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Jandarma, Çayeli, Rize, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 09:57 Kaynak: İHA

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