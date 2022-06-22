6 yıldır görüştükleri iddia edildi! Cani adam önce genç kadını öldürdü, sonra intihara kalkıştı - Son Dakika
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6 yıldır görüştükleri iddia edildi! Cani adam önce genç kadını öldürdü, sonra intihara kalkıştı

22.06.2022 15:20

Balıkesir'de İsmail Ertek kavga ettiği 1 çocuk annesi Sevim Özdemir'i pompalı tüfekle öldürdükten sonra polisler gelince kendi başına da ateş ederek ağır yaralandı. Ertek ile Özdemir'in, 6 yıldır birliktelik yaşadığı iddia edildi. Ertek'in ayrıca Özdemir'e yönelik uzaklaştırma kararını ihlal ettiği, elektronik kelepçe takılması yönündeki sonucun beklendiği ortaya çıktı.

Evli ve 1 çocuk annesi Sevim Özdemir, tartıştığı evli ve 1 çocuk babası şoför İsmail Ertek tarafından pompalı tüfek ile öldürüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaklaştıkları şüphelinin hedef gözeterek nişan aldığını görünce Ertek'i sağ ayak bileğinden vurdu. Ertek ardından elindeki tüfekle başına kendi başına ateş etti. Hastaneye ağır yaralı kaldırılan Ertek, tedaviye alındı. Olayın ardından polis ekiplerince soruşturma başlatılırken, İsmail Ertek'in, Sevim Özdemir'in TIR şoförü eşinin arkadaşı olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen İsmail Ertek'in eşinin, polislere, Sevim Özdemir ile kocasının 6 yıldır gönül ilişkisi olduğunu söylediği belirtildi.

UZAKLAŞTIRMAYI İHLAL ETMİŞ

Sevim Özdemir'in 29 Mayıs'taki müracaatıyla İsmail Ertek hakkında 'tehdit', 'hakaret', 'kasten yaralama' ile adli işlem yapıldığı ve 30 Mayıs-30 Haziran'da tedbir kararı verildiği ortaya çıktı. Yine Özdemir'in müracaatı üzerine 2- 8 Haziran'da Ertek hakkında 'uzaklaştırma ihlali'nden işlem yapıldığı öğrenildi. Edremit Aile Mahkemesi'nce 13 Haziran'da ihlale ilişkin Ertek hakkında zorlama hapsine yer olmadığı kararı verildiği belirtildi.

ELEKTRONİK KELEPÇE SONUCU BEKLENİYORMUŞ

Öte yandan 1 Haziran'da Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Aile İçi Büro ekiplerinin, İsmail Ertek'e elektronik kelepçe takılması yönünde aile mahkemesi ile gerekli yazışmayı yaptığı ve sonucun beklendiği öğrenildi.

10 SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

İsmail Ertek'in 'kişilerin huzur ve sükununu bozma', 'tehdit', 'hakaret', '6284 sayılı kanuna muhalefet', 'basit yaralama' ile 'kasten yaralama' dahil 10 suç kaydının olduğu öğrenildi.

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Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 6 yıldır görüştükleri iddia edildi! Cani adam önce genç kadını öldürdü, sonra intihara kalkıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 6 yıldır görüştükleri iddia edildi! Cani adam önce genç kadını öldürdü, sonra intihara kalkıştı - Son Dakika
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