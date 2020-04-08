6 yıldır hayalini kurduğu tekerlekli sandalyeye kavuştu - Son Dakika

Gaziantep'in Araban ilçesinde 6 yıldır yatağa mahkum halde yaşamını sürdüren 70 yaşındaki Hatice Uluçay'ın yüzü yardım sever bir iş adamının hediye ettiği tekerlekli sandalye ile yüzü güldü.



İlçeye bağlı Köklüce Mahallesinde 6 yıldır yatağa mahkum şekilde eşi Naci Uluçay ile birlikte yalnız yaşayan Hatice Uluçay'a, iş adamı Hacı Şahin, tekerlekli sandalye hediye etti. Uluçay'ı evinden ziyaret eden Şahin, aileyle bir süre sohbet etti. Sohbetin ardından Şahin, yaşlı kadının yıllardır özlemini çektiği tekerlekli sandalyeyi hediye etti. Hediye karşısından duygularını gizleyemeyen Uluçay, "Benim ihtiyacım giderdin. Allah da senin ihtiyacını gidersin" diyerek dua etti.



Bir başkasının mutluluğu karşısında daha çok mutlu olduğunu belirten Şahin ise, "Keşke Hatice abla hiç hasta olmasaydı. Keşke 6 yıl önce bu ablanın durumunu bilseydim de o zaman kendisine tekerlekli sandalyeyi hediye etseydim" ifadelerini kullandı.



Herkese hayır yapmaları konusunda çağrıda bulunan iş adamı Şahin, "Her şey devletten bekleniyor. Ancak biz iş adamları ne gün için varız. Her şeyin devletten beklenmemesini belirterek tüm iş adamlarına seslenerek, hayra aracılık etmenin de hayır yapmanın da mutluluk veren güzel bir olay olduğunu belirterek tüm iş adamlarına hayır yapmaları çağrısında bulundu" diye konuştu. - GAZİANTEP