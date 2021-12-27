Üye Girişi
6 yıldır iki metrelik teknede yaşıyor - Son Dakika

6 yıldır iki metrelik teknede yaşıyor

27.12.2021 22:21
6 yıldır iki metrelik teknede yaşıyor

6 yıldır iki metrelik teknede yaşıyorZONGULDAK Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki Mustafa Ünlü, 6 yıl önce "bu dünya boş" deyip iki metrelik balıkçı teknesine yerleşti.

6 yıldır iki metrelik teknede yaşıyor

ZONGULDAK Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki Mustafa Ünlü, 6 yıl önce "bu dünya boş" deyip iki metrelik balıkçı teknesine yerleşti. Yaşamını burada idame ettiren Ünlü, senede bir kaç kez çocuklarına ziyarete gidiyor. Sandalda soğuk olmasına rağmen yaşam mücadelesi verdiğini anlatan Ünlü'ye balık avlayarak geçiniyor.

Hayatını 6 öncesine kadar kendisine ait büyük balıkçı teknesinde balıkçılık yaparak kazanan Mustafa Ünlü, Alaplı limanında herşeyini kaybettikten sonra alabildiği teknenin 2 metrekarelik motor bölümünde yaşam mücadelesini sürdürüyor. Olumsuz hava şartları nedeniyle tekne imalatı yapan Timur Arslan'ının verdiği kulübede ve çevredeki balıkçıların ayakta kalmaya çalışan Ünlü, yardımsever iş insanlarından ve devlet yetkililerinden kendisine uzanacak bir yardım elini bekliyor.

Ordu'dan altı sene önce Alaplı'ya geldiğini ve o günden buyana yaz kış balıkçı teknesine ait 2 metrekare kamerada yaşadığını söyleyen Balıkcı Mustafa Ünlü, "Ordu İlinden sonra İstanbul'da gırgırlarda çalıştım. Bu balık piyasasını ondan dolayı iyi biliyorum. Karadeniz, Akdeniz ve Ege denizini her tarafına gezmişimdir. Büyük gırgırlarda ve trol teknelerinde çalıştım. Daha sonra kendime ufak tekne aldım. Yaş ilerledikçe balığın azalmasına rağmen geçinmeye çalışıyoruz. Alaplı Limanı Karadeniz'in rahat limanlarından rüzgar almayan bir yerdir. Burayı daha sakin gördüğüm için göç balıkları buraya iyi vurur ve iyi avcılık yapılır. Burayı kendime göre daha iyi müsait gördüm, diğer yerlere göre" diye konuştu.

"Tekne'nin ismi yalan Dünya koydum"

"Bu yalan dünyada önüme ne attıysam boş çıktı" diyen Mustafa Ünlü, "Biraz dünyayı yalan görmeye başladık. Dünya bana boş geldi. İnsanlar burada kendi kendilerini kandırıyorlar gibime geldi. Hayatımızı öyle yalan gibi sürdürmeye gayret ediyoruz. Yalan gibi. ayrıca senede 1 haftalığına çocukların yanına gidiyorum ve telefonla arasıra görüşüyoruz. Geçimimi balıktan kazanıyorum. Ara sıra buradaki dost ve arkadaşlar yemek götürüyorlar ve yardımcı oluyorlar. Burada kalmak sebeplerinden bir tanesi arkadaşlar. Kar yağdığı için onlarda bana bir tane kulübe verdiler. Bir iki gün içinde inşallah faaliyete geçireceğim. Altı sene bu sandalda kaldım, bu soğuk havalarda kalmak kolay değil, ne kadar battaniye kullansan da yine soğuk. Sandalda ısıtma sistemi yok, soba koyamasın" diye konuştu.

Alaplı İlçesinde tekne imalatı yapan Timur Arslan, "Mustafa dayının bu kulübede kışın, ıslanmadan burada yaşamasını istiyoruz. Yardım etmek isteyen arkadaşlar destek olabilirler. Mustafa dayının lakabı,"yalan Dünya" olmasının sebebi bu dünya boş gerçekten, daha önceden büyük tekneleri vardı. Başına olumsuz olaylar geldiği için tüm mal varlığını kaybetti. Şimdi küçük bir teknesi var içinde uzun yıllar balık tuttu ve içinde kaldı, bizde şimdi burada kalabilmek için kulübe verdik" diye konuştu.

6 yıldır iki metrelik teknede yaşıyor
6 yıldır iki metrelik teknede yaşıyor

YORUMLAR
500

Mustafa Ünlü, Balıkçılık, Zonguldak, Alaplı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 6 yıldır iki metrelik teknede yaşıyor - Son Dakika


Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler, sevgilisi Gökhan Göz'ü aldattığı iddialarına cevap verdi Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler, sevgilisi Gökhan Göz'ü aldattığı iddialarına cevap verdi         
22:22
Beşiktaş, Önder Karaveli yönetimindeki ilk yenilgisini Konyaspor'dan aldı Beşiktaş, Önder Karaveli yönetimindeki ilk yenilgisini Konyaspor'dan aldı         
22:09
BDDK, aralarında bazı eski Merkez Bankası başkanlarının da olduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu BDDK, aralarında bazı eski Merkez Bankası başkanlarının da olduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu         
20:08
Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı         
17:24
Tuvaletleri tıkanan aile, borudan çıkan prezervatifleri görünce kızlarının ve oğullarının odasına koştu Tuvaletleri tıkanan aile, borudan çıkan prezervatifleri görünce kızlarının ve oğullarının odasına koştu         
16:11
Çoban, kavga eden keçilerindeki detayı fark edince kahkahalar atarak gülmeye başladı Çoban, kavga eden keçilerindeki detayı fark edince kahkahalar atarak gülmeye başladı         
15:24
Konya-Karaman arası 35 dakikaya düşüyor! Dev projenin açılışı son günler! Konya-Karaman arası 35 dakikaya düşüyor! Dev projenin açılışı son günler!         
13:10
Son Dakika! Soylu'dan İBB'ye "özel teftiş" hamlesine ilişkin ilk açıklama: Şehirlerdeki terörizmle mücadele etmeyecek miyiz? Son Dakika! Soylu'dan İBB'ye "özel teftiş" hamlesine ilişkin ilk açıklama: Şehirlerdeki terörizmle mücadele etmeyecek miyiz?         
11:24
Tuğba Ekinci, "Köpeklerin toplanmasını istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına karşı çıktı Tuğba Ekinci, "Köpeklerin toplanmasını istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına karşı çıktı         
10:38
Öğrencisini döven öğretmen hakkında bir iddia daha: Öğrencilere ayaklarını koklatıyordu Öğrencisini döven öğretmen hakkında bir iddia daha: Öğrencilere ayaklarını koklatıyordu         
10:38
Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı         
10:00
MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı         
09:56
Kraliçe Elizabeth'i öldürmek isteyen suikastçının videosu ortaya çıktı Kraliçe Elizabeth'i öldürmek isteyen suikastçının videosu ortaya çıktı         
09:30
Camdaki Kız'ın yeni bölümünün 2. fragmanı yayınlandı! Nalan, kocasıyla yasak aşkının videosunu izliyor Camdaki Kız'ın yeni bölümünün 2. fragmanı yayınlandı! Nalan, kocasıyla yasak aşkının videosunu izliyor         
09:28
Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor         
09:18
4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı! 4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı!         
08:17
Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü         
07:57

Son Dakika Haberleri
22:21 Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler, sevgilisi Gökhan Göz'ü aldattığı iddialarına cevap verdi
22:09 Beşiktaş, Önder Karaveli yönetimindeki ilk yenilgisini Konyaspor'dan aldı
22:08 Son Dakika: "40 milyar dolar piyasaya sürüldü" iddiasına Maliye Bakanı Nebati'den cevap: Hani nerede bu para?
21:45 Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin "Omicron" raporunu yayınladı
21:37 Rıdvan Dilmen'den gündem olacak yorum: Hakeme küfrettiler ama karar doğruydu
21:31 Kadın kurye, trafik magandaları tarafından acımasızca darp edildi
21:21 Rüşvet aldığı anlar kaydedilen vergi dairesi müdürü gözaltına alındı
21:20 Fenerbahçe'den gönderildi, içinden Ronaldo çıktı
21:20 Seren Serengil, ekranlara döndü: Altıma ediyordum, nefes alamıyordum
20:47 Konyaspor-Beşiktaş maçında ilginç anlar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2021 22:26:12. #1.13#
SON DAKİKA: 6 yıldır iki metrelik teknede yaşıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement