Son Dakika Haberleri: 6 yıldır kaçan cinayet zanlısı güven timlerince yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

6 yıldır kaçan cinayet zanlısı güven timlerince yakalandı

1 saat önce

Antalya'da, 6 yıl önce iki kişinin hayatını kaybettiği, üç kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgayla ilgili aranan cinayet zanlısı, güven timleri tarafından yakalandı.

6 yıldır kaçan cinayet zanlısı güven timlerince yakalandı, System.String[]
Antalya'da, 6 yıl önce iki kişinin hayatını kaybettiği, üç kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgayla ilgili aranan cinayet zanlısı, güven timleri tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince, yaya trafiğinin yoğun olduğu Kazım Özel Caddesi'nde uygulama yapıldı. Bir kişinin hareketlerinden şüphelenen ekipler, bir süre takip ettikleri kişiye kimlik kontrolü yaptı. Kaçmak isteyen şüpheli kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı. Polis, şüphelinin sahte kimlik kullandığını tespit edince kendisini parmak izine götüreceklerini söyledi. Cinayet zanlısı olduğunu itiraf eden E.T., Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlının, Muratpaşa İlçesi Ermenek Mahallesi'nde 8 Mart 2013 tarihinde iki komşu aile arasında çıkan baba ile oğlunun yaşamını yitirdiği, 3 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgayla ilgili cinayet zanlısı olarak arandığı belirlendi. - ANTALYA
Güven Timleri, Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 09:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


4 bilezikle girdiği hayvancılık işinde servetine servet kattı Yaşlı kadınla şoförün tartışması olay oldu! "Psikolojimi bozdun teyze, geç sen kullan" 70 yıllık evlilik 26 dakika arayla son buldu Rusya'da yaşlı adam, kadını sapığın elinden kürekle kurtardı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.7.2019 11:37:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 6 yıldır kaçan cinayet zanlısı güven timlerince yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]