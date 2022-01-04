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6 yıldır kayıp olan minik Yasin'le ilgili korkunç iddia! Annesi "Görmemesi gereken bir şey gördü" deyip kuyuya attı! - Son Dakika

6 yıldır kayıp olan minik Yasin'le ilgili korkunç iddia! Annesi "Görmemesi gereken bir şey gördü" deyip kuyuya attı!

04.01.2022 08:39

Konya'da evlerinin önünde oynadığı sırada kaybolan o dönem 6 yaşında olan Yasin Şahin'den yaklaşık 6 yıldır haber alınamıyor. Anne Ümmü ve baba Yavuz Şahin'in katıldığı bir programa telefonla bağlanan bir izleyici Ümmü Şahin'in Yasin'i öldürüp, kuyuya attığını öne sürdü. Bağlanan izleyici, Ümmü Şahin'in kendisine, "Yasin görmemesi gereken şeyleri gördü. Benim arkamdan gelmiş. Biz de onu öldürdük" dediğini söylediğini anlattı.

Akören ilçesi'ne bağlı Belkuyu Mahallesi'nde yaşayan Yavuz ve Ümmü Şahin'in 5 çocuğundan biri olan anaokulu öğrencisi Yasin, 4 Nisan 2016 günü evlerinin önünde oynarken kayboldu. Çantasını müstakil evlerinin duvarına astıktan sonra bir anda sır olan çocuğun bulunması için jandarma ve AFAD ekipleri uzun süre çalışma yaptı.

ÖLÜ YA DA DİRİ BULUNAMADI

Sarp kayalıkların olduğu bölgede, özel eğitimli iz takip köpekleri, droneler ve helikopterle yapılan aramalarda sonuç alınamadı. 80 kilometrelik alanda yürütülen arama çalışmaları 24 gün sonra sonlandırıldı. 6 yaşındaki çocuğun öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerine çalışmalar yoğunlaştırıldı. Soruşturmayı yürüten jandarma onlarca kişinin ifadesine başvurdu. Bir evin bahçesinde kadavra köpekleri ile birlikte kazı yapılsa da küçük çocuğun izine rastlanılmadı.

ANNESİ "YASİN GÖRMEMESİ GEREKEN BİR ŞEY GÖRDÜ, ÖLDÜRDÜK" DEMİŞ

Sabah'ın haberine göre anne Ümmü ve baba Yavuz Şahin'in katıldığı programa bağlanan bir izleyici önemli iddialarda bulundu. 2018 yılının Temmuz ayında Ümmü Şahin'in kadın sığınma evine geldiğini anlatan izleyici, "Ümmü bana 'Yasin görmemesi gereken şeyleri gördü. Benim arkamdan gelmiş. Bizde onu öldürdük' dedi. O köydeki kuyular araştırılsın. O kuyulardan birinde o çocuğun cesedi çıkacak. Bana öldürdük dedi" diye konuştu.

Bunu üzerine Yavuz Şahin de, "Köyde 3 tane kuyu var. Üçünü de boşaltıp incelediler. Fosseptik kuyularına da bakıldı" dedi.

"KOCAMA ACI YAŞATACAĞIM" DEDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Ümmü Şahin'in Yasin'in kaybolmasından 1 ay kadar önce eşinin amcasının kızı Hanife Şahin'e, "Ben Yavuz'a öyle bir acı yaşatacağım ki, kıyamette bile içerisinden çıkamayacak'' dediği belirtildi. Ümmü Şahin ise, "Bir anlık öfkemle söyledim. Ben çocuğum için halen daha ağlıyorum" dedi.

Yavuz Şahin de eşinin kendisine, "Sana bir acı yaşatacağım" dediğini anlattı. Jandarmanın dosya ile ilgili soruşturmasının da sürdüğü belirtildi.

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Yavuz Şahin, Jandarma, 4 Nisan, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 6 yıldır kayıp olan minik Yasin'le ilgili korkunç iddia! Annesi 'Görmemesi gereken bir şey gördü' deyip kuyuya attı! - Son Dakika


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