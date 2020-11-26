6 YILDIR RİSKLİ BİNADA OTURANLARA BELEDİYE "BOŞALTIN" DEDİ, OLAYLAR ÇIKTI - Son Dakika

6 YILDIR RİSKLİ BİNADA OTURANLARA BELEDİYE "BOŞALTIN" DEDİ, OLAYLAR ÇIKTI

26.11.2020 12:04
6 YILDIR RİSKLİ BİNADA OTURANLARA BELEDİYE

ATAŞEHİR'de belediye ekipleri, polis desteğiyle gittiği mahallede 2014 yılından bu yana riskli, çürük raporu bulunan binalarda oturanlardan evlerini boşaltmasını istedi.

ATAŞEHİR'de belediye ekipleri, polis desteğiyle gittiği mahallede 2014 yılından bu yana riskli, çürük raporu bulunan binalarda oturanlardan evlerini boşaltmasını istedi. Mahalle sakinlerinin evlerinde çıkmaya direnmesi üzerine polisle aralarında arbede yaşandı. Belediye ile yapılan görüşmelerin ardından, binalarda yaşayanların evlerini boşaltmaları için 1 hafta süre verildi.

KISA SÜREDE YIKILMASI GEREKİYOR

İzmir depreminin ardından İstanbul'da riski binaların yıkım çalışmaları hızlandırıldı. Çürük raporu bulunan Ataşehir'deki 84 binanın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kararıyla yıkımı için ekipler, çevik kuvvet polisinin desteğiyle harekete geçti. Ancak ekipler, bina sakinlerinin direnişiyle karşılaştı. Yaşanan gerginliğin ardından binalarda oturanlara 1 hafta süren veren ekipler mahalleden ayrıldı.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Sahra Mahallesi Bostan Sokak ve civarındaki 84 ayrı binada yaşayanlar 2014 yılında evlerini 'depreme dayanıklı değil' diyerek bir müteahhit firmaya  verdi. Amaçları evlerini yenilemekti. O dönemde firmanın girişimleriyle binalardan karot örnekleri, ilgili kurumlardan çürük raporu alındı.  Ancak müteahhit firma, mahalle sakinlerinin iddiasına göre, çalışmalara başlamadı ve ortadan kayboldu. Binalar ise aldıkları çürük raporuyla ortada kaldı.

KAROT ÖRNEKLERİ ALINDI, DELİKLER KAPATILDIBazı bina sakinleri örnek alınan karot noktalarının müteahhit firma tarafından doldurulduğunu öne sürüyor.  Bu noktalar, sıvanarak üzerleri boyanmış durumda. Bazı mahalle sakinleri ise alınan karot örneklerinde sağlam binaların da çürük olarak yer aldığını iddia etti. Binalarda yaşayan bir kişi, alınan karot örneklerinin kapatılan yerlerini göstererek, "Bu binadan da bu şekilde karot örneği alındı" dedi.

HAVVA ARAS: SAĞLAM BİNALAR DA ÇÜRÜĞE KATILDIMahallede yaşayanlardan Havva Aras, "Sabah 10'da uykudan bir fırladık, dışarıda çevik kuvvet var. Su, elektrik, doğalgaz kesilecek. Doğalgazı kestiler ana şalterden, ondan sonra bir hafta izin verildi, 'bir hafta içinde çıkın' denildi. Şu anda 'yapacağız, sizi kiraya yollayacağız, kira bedelinizi ödeyeceğiz' dediler. Ama öyle bir şey yok, başlamıyor. Belediye de karot alındığı için belediye de 'burası çürük çık' diyor. İnsanlar nasıl çıkacak, kira bedeli ödeyen kimse yok. Böyle insanlar mağdur" dedi.

AKPINAR: KIŞ GÜNÜ NASIL ÇIKAYIM?

Bir diğer mahalle sakini Gülseren Akpınar, "Karot alınmış, 'çürük' diye apar topar sabah geldiler doğalgazı kestiler. İki tane çocuğum var mağdurum, eşim de rahatsız, beyin tümöründen ameliyat oldu. Ben şimdi kış günü nasıl çıkayım. Kavga, kıyamet polisler geldi, bir sürü olaylar oldu" diye konuştu.

- İstanbul

Çevik Kuvvet, Ataşehir, İstanbul, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 6 YILDIR RİSKLİ BİNADA OTURANLARA BELEDİYE 'BOŞALTIN' DEDİ, OLAYLAR ÇIKTI - Son Dakika


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