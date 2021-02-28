6 yıldır su kabağını sanata dönüştürüyor - Son Dakika

6 yıldır su kabağını sanata dönüştürüyor

28.02.2021 09:35
6 yıldır su kabağını sanata dönüştürüyor, System.String[]

Kırklareli'de 6 yıldır su kabağı sanatı icra eden bir vatandaş, yaptığı sanatı gelecek nesillere taşımaya ilk olarak çocukları Efe ve Eylül ile başladı.

Kırklareli'de 6 yıldır su kabağı sanatı icra eden bir vatandaş, yaptığı sanatı gelecek nesillere taşımaya ilk olarak çocukları Efe ve Eylül ile başladı.

Kurumasından temizlenmesine, oymasından işlemesine kadar avize, abajur ve süs eşyası gibi ürünler yapan Dağhan Kaçar'ın elinde su kabakları adeta birer sanat eserine dönüşüyor. Su kabağı sanatını gelecek nesillere taşıyabilmek için mücadelesine ilk olarak çocukları ile başlayan Kaçar, oğlu Efe, kızı Eylül ile korona virüsünü fırsat bilip canlı derslerin ardından ailece su kabağı sanatını icra ediyorlar.

"Hobi olarak başladım şimdi aşk ile yapıyorum"

6 yıl önce hobi olarak su kabağı sanatını icra etmeye başlayan Dağhan Kaçar sanatın hobilikten çıktığını, artık aşk ile yaptığını belirterek, "Yaklaşık olarak 6 yıl önce bu sanata hobi olarak başladım. Yani bunun sebebi babam. Ben küçüklüğümden beri babam da ahşap ile farklı farklı çalışmalar yaptı. Ben 6 yıl önce bu sanatı internet üzerinden izleyerek başladım. Daha sonra hiçbir eğitim almadan gerekli malzemeleri alarak deneye deneye bu sanata aşık oldum. Şimdi de bu sanatı gelecek nesillere taşıyabilmek için mücadele etmeye başladım. Gerekli mercilere sesleniyorum gelin el ele bu sanatı gelecek nesillere birlikte taşıyalım" dedi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime ara verildiği dönemlerde çocuklarını da bu sanat ile tanıştırdığını dile getiren Kaçar, "Gelecek nesillere bu sanatı aktarabilmek için önce oğlum Efe, kızım Eylül ile başladım. Pandeminin olduğu bu günlerde yüz yüze eğitime ara verildiği günlerde canlı derslerine katıldıktan sonra çocuklarımın motive olması amacıyla başta kızım Eylül bu sanatta bana ön ayak olmaya çalışıyor. Dışarıda gördükleri oyuncaklardan ziyade bu tür objelere sarılıp daha çok bunlarla zaman geçirmek istiyorlar" ifadelerini kullandı.

"Ben de babam gibi bu sanatı yapmak istiyorum"

Babasının yaptığı su kabağı sanatını yapmak istediğini belirten 7 yaşındaki Eylül ise, "Benim adım Eylül 7 yaşındayım. Canlı derslere katılıp ödevlerimi yaptıktan sonra babama yardım ediyorum. Ben de babam gibi bu sanatı yapmak istiyorum" şeklinde konuştu. - KIRKLARELİ

6 yıldır su kabağını sanata dönüştürüyor
6 yıldır su kabağını sanata dönüştürüyor
6 yıldır su kabağını sanata dönüştürüyor
6 yıldır su kabağını sanata dönüştürüyor
6 yıldır su kabağını sanata dönüştürüyor
6 yıldır su kabağını sanata dönüştürüyor
6 yıldır su kabağını sanata dönüştürüyor
6 yıldır su kabağını sanata dönüştürüyor
6 yıldır su kabağını sanata dönüştürüyor
6 yıldır su kabağını sanata dönüştürüyor
6 yıldır su kabağını sanata dönüştürüyor
6 yıldır su kabağını sanata dönüştürüyor
6 yıldır su kabağını sanata dönüştürüyor
6 yıldır su kabağını sanata dönüştürüyor
6 yıldır su kabağını sanata dönüştürüyor
6 yıldır su kabağını sanata dönüştürüyor
6 yıldır su kabağını sanata dönüştürüyor

Koronavirüs, Kırklareli, Eylül, İcra, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 6 yıldır su kabağını sanata dönüştürüyor - Son Dakika


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