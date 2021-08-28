Üye Girişi
6 yıllık hayal gerçek oluyor - Son Dakika

6 yıllık hayal gerçek oluyor

28.08.2021 10:28
6 yıllık hayal gerçek oluyor, System.String[]

"Ayla", "Müslüm" ve "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" gibi sevilen filmlere imza atan yapımcı Mustafa Uslu, 6 yıldır çalıştığı yeni film projesi için kolları sıvadı.

"Ayla", "Müslüm" ve "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" gibi sevilen filmlere imza atan yapımcı Mustafa Uslu, 6 yıldır çalıştığı yeni film projesi için kolları sıvadı. Uslu, halk ozanı Neşet Ertaş'ın hayatını beyazperdeye taşımaya hazırlanıyor. "Garip Bülbül, Neşet Ertaş" adı verilen filmin basın toplantısı, önceki gün Beykoz Kundura Fabrikası Demirane Restaurant'ta yapıldı. Filmin yapımcısı Mustafa Uslu, yönetmeni Ömer Faruk Sorak ve oyuncuları Neşet Ertaş'ı canlandıran Bektaş Dolu, Ramazan Bağgül ve Aşık Mahzuni Şerif'i canlandıran torunu Yiğit Mahzuni'nin katıldığı basın toplantısında ekip, soruları yanıtladı.

AİLESİNE ULAŞAMADIK

Çekimlerin ocak ayında başlayacağını belirten Mustafa Uslu, hazırlık sürecini anlattı: "Çocukluğumdan beri Neşet Ertaş türküleriyle büyüdüm. Hayattaki duruşu ve düsturunu kendime örnek aldığım büyük ustanın hayat hikayesini anlatan Prof. Erol Parlak'ın 'Garip Bülbül, Neşet Ertaş' isimli kitabından sinemaya uyarladık. Ertaş'ın ailesiyle irtibat kurmak için birkaç yıl uğraştık, sonuç alamadık. Biz de Neşet Usta'nın hayattayken kendisinin de katkıda bulunduğu eseri, sinemaya uyarlamaya karar verdik. İnşallah alnımızın akıyla gönülden gönüle dokunacak bir film yapmayı arzuluyoruz."

BÜTÇESİ 20-21 MİLYON LİRA

Uslu, film için ayrılan bütçenin 20-21 milyon civarında olacağını da belirtti: "Filmin yapılacak oyuncu kadrosunu da düşünürsek bütçesinin 20-21 milyon lira olacağını tahmin ediyoruz. Zira film, dönemde geçiyor. 48'lerden başlıyor, 60'lar, 90'lar, 2000'lere kadar geliyor. Bu filmde Anadolu'daki abdal geleneği olacak. Mahzuni Şerif, Çekiç Ali vb. ozanların yanı sıra Zeki Müren, Türkan Şoray gibi sanatçılara da yer vereceğiz."

6 yıllık hayal gerçek oluyor

Çekimleri Ankara, İstanbul, Kırşehir, Kaman, İç Anadolu yöresi ve Almanya'da gerçekleştirilecek film, Prof. Erol Parlak'ın 'Garip Bülbül, Neşet Ertaş' adlı eserinden sinemaya uyarlanıyor.

AİLEDEN SERT TEPKİ

Neşat Ertaş'ın hayatının film yapılmasına ailesi sert tepki gösterdi. Aile üyeleri yayımladıkları mesajda, Neşet Ertaş hayattayken defalarca bu tip tekliflerin geldiğini ancak Neşat Ertaş'ın bu konuya asla izin vermediğini belirtti.

İşte o açıklama:

"Merhum Neşet Ertaş'ın hayatının sinema eseri olarak çekilmesi yönünde bazı film yapımcısı kişi ve kuruluşlar tarafından çalışmalar yürütüldüğünü öğrenmiş bulunmaktayız. Öncelikle belirtelim ki, Neşet Ertaş'a hayatta iken defalarca bu tür teklifler gelmesine rağmen, kendisi ile ilgili sadece belgesel yapılmasına rıza göstermiş, sinema filmi konusuna asla müsaade etmemiştir.

Bu konuyu vasiyet olarak bize emanet ettiği için, biz de babamızın çizgisinden ayrılmadığımız için, müsaade etmemiz zaten mümkün değildir.

Gelişmelere göre gereken tüm yasal ve hukuki adımlar atılacaktır."

6 yıllık hayal gerçek oluyor

Naim Süleymanoğlu, Mustafa Uslu, Neşet Ertaş, Film, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin 6 yıllık hayal gerçek oluyor - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Aynes Gıda, 667 milyon lira muhammen bedel ile satışa çıkarıldı 11:38 Aynes Gıda, 667 milyon lira muhammen bedel ile satışa çıkarıldı Hakan Ural, programda Kürtçe şarkı çaldırarak Didem Arslan'a gönderme yaptı 11:17 Hakan Ural, programda Kürtçe şarkı çaldırarak Didem Arslan'a gönderme yaptı Emre Akbaba, 2023'e kadar uzatılan sözleşmesine rağmen satış listesine koyuldu 11:01 Emre Akbaba, 2023'e kadar uzatılan sözleşmesine rağmen satış listesine koyuldu
Son Dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Metal altın potansiyelimiz yaklaşık 4 bin 500 tondur 10:25 Son Dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Metal altın potansiyelimiz yaklaşık 4 bin 500 tondur Kaza yapan motosiklete yardım ederken minibüsün altında kaldılar 10:05 Kaza yapan motosiklete yardım ederken minibüsün altında kaldılar Hadise , göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, beğenenler kadar beğenmeyenler de oldu 09:31 Hadise , göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, beğenenler kadar beğenmeyenler de oldu
Kılıçdaroğlu'na vatandaşın 09:10 Kılıçdaroğlu'na vatandaşın "Çocuğuma dokunma" tepkisine Meral Akşener yanıt verdi: İçim acıdı, canım yandı Kiralık ev arayanlar dikkat! Kapora dolandırıcılığı arttı 09:01 Kiralık ev arayanlar dikkat! Kapora dolandırıcılığı arttı

Son Dakika Haberleri
11:41 Mantar zehirlenmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralı
11:38 Aynes Gıda, 667 milyon lira muhammen bedel ile satışa çıkarıldı
11:22 Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayıları en çok artan illeri sıraladı
11:17 Hakan Ural, programda Kürtçe şarkı çaldırarak Didem Arslan'a gönderme yaptı
11:06 Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların açılması için aldıkları önlemleri açıkladı
11:01 Emre Akbaba, 2023'e kadar uzatılan sözleşmesine rağmen satış listesine koyuldu
10:57 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bazı yollar trafiğe kapatılacak
10:48 Sebze halinde kasalarca kabağın çöp kamyonuna atılması tepki topladı
10:19 Fenerbahçe, Portekiz ekibi Santa Clara ile Hidemasa Morita için anlaştı
10:08 İş adamının el ve ayaklarını bantlayarak gasp eden şüpheliler kayıplara karıştı
Mantar zehirlenmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralı Mantar zehirlenmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralı         
11:41
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayıları en çok artan illeri sıraladı Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayıları en çok artan illeri sıraladı         
11:22
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların açılması için aldıkları önlemleri açıkladı Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların açılması için aldıkları önlemleri açıkladı         
11:06
Sebze halinde kasalarca kabağın çöp kamyonuna atılması tepki topladı Sebze halinde kasalarca kabağın çöp kamyonuna atılması tepki topladı         
10:48
Fenerbahçe, Portekiz ekibi Santa Clara ile Hidemasa Morita için anlaştı Fenerbahçe, Portekiz ekibi Santa Clara ile Hidemasa Morita için anlaştı         
10:19
Son Dakika: Bu hafta borsa değer kazandı, altın ve döviz kaybetti Son Dakika: Bu hafta borsa değer kazandı, altın ve döviz kaybetti         
09:33
Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son görüntüsü beğeni topladı Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son görüntüsü beğeni topladı         
09:26
ABD, Taliban'a bir oda dolusu dolar bıraktı ABD, Taliban'a bir oda dolusu dolar bıraktı         
09:04
Farah Zeynep Abdullah yerine Masumlar Apartmanı'na Melisa Şenolsun dahil oldu Farah Zeynep Abdullah yerine Masumlar Apartmanı'na Melisa Şenolsun dahil oldu         
09:01
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı: Batı'ya değil, sadece Erdoğan'a güveniyorum Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı: Batı'ya değil, sadece Erdoğan'a güveniyorum         
23:52
Mario Balotelli oyundan çıktıktan sonra yedek kulübesini birbirine kattı! Sinirden takım arkadaşını yumrukladı Mario Balotelli oyundan çıktıktan sonra yedek kulübesini birbirine kattı! Sinirden takım arkadaşını yumrukladı         
23:36
Ünlü manken Çağla Şıkel fit görüntüsünün sırrını verdi! 20 yıldır ağzına şeker sürmüyor Ünlü manken Çağla Şıkel fit görüntüsünün sırrını verdi! 20 yıldır ağzına şeker sürmüyor         
22:22
Kimlik sorma gerginliği! Berkin Elvan'ın annesine polisten tepki çeken sözler Kimlik sorma gerginliği! Berkin Elvan'ın annesine polisten tepki çeken sözler         
19:30
Hayat Bilgisi'nin yıldızıydı! İşte başka mesleğe geçiş yapan Mennan'ın son hali Hayat Bilgisi'nin yıldızıydı! İşte başka mesleğe geçiş yapan Mennan'ın son hali         
19:26
Diyarbakır'da şaşkınlık yaratan olay! Elektrik çarpan kadını acilden çıkarıp hastane bahçesine gömmeye çalıştılar Diyarbakır'da şaşkınlık yaratan olay! Elektrik çarpan kadını acilden çıkarıp hastane bahçesine gömmeye çalıştılar         
18:34
Cezaevinde geçen 3 gününü anlatan Deniz Akkaya: Ergen kızlar infaz memurlarına kan ağlatıyor Cezaevinde geçen 3 gününü anlatan Deniz Akkaya: Ergen kızlar infaz memurlarına kan ağlatıyor         
17:38
2021 yılında kaçakçıları ihbar eden vatandaşlara 1,2 milyon TL ikramiye dağıtıldı 2021 yılında kaçakçıları ihbar eden vatandaşlara 1,2 milyon TL ikramiye dağıtıldı         
15:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2021 11:59:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 6 yıllık hayal gerçek oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement