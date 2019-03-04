Son Dakika Haberleri: 60.000 Km Cilt Bakımına Başladım İlk Etap Lazerle Cilt Yenileme Sonra Botoks Olacak

60.000 Km Cilt Bakımına Başladım İlk Etap Lazerle Cilt Yenileme Sonra Botoks Olacak

24 dakika önce

Yorgun bir hayat yorgun bir cildi getiriyor.

Yorgun bir hayat yorgun bir cildi getiriyor. Ee, buna bir de akan zamanı ilave edince kırışıklar, lekeler, susuzluk, sarkma gibi birçok sorun beraber görünür oluyor ve ne yazık ki 50'li yaşlaran sonra sadece kozmetiklerle bu sorunlarla mücadele mümkün değil. Medikal estetik minik müdahaleler ile yüzünüzün şekli değişmeden daha diri ve genç bir cilt yapabiliyorsunuz. Fiyatlar evet 6-7 kavanoz krem parası! Lakin sonuç net. 60.000 km bakımıma cildi lazerle sıkılaştırarak ve lekeleri silerek başladım. Alın botoksu ile de takviye edince ben bir 5 km daha sağlıklı görünürüm dedim…

Bu video lazer uygulama videom. İki gün sonra alın ve göz çevresi botoksumu da yaptım mı değmeyin keyfime. www.erlamer.com adresinden AB dermatologlar ve kozmetologlar birliği başkanı dermatolog duayen Dr Erçin Özüntürk'e ulaşabilirsiniz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 12:31 Kaynak: Youtube

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