Son Dakika Haberleri: 60 bin cezaya aldırış etmeyerek kum zambaklarını kopardılar
Son Dakika Genel 60 bin cezaya aldırış etmeyerek kum zambaklarını kopardılar

60 bin cezaya aldırış etmeyerek kum zambaklarını kopardılar

1 saat önce

60 bin cezaya aldırış etmeyerek kum zambaklarını kopardılar Kum zambaklarını kökünden söküp attılarANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesindeki sahilde yok olma tehlikesi altında olan bitkiler arasında gösterilen ve Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan kum zambakları kişi...

60 bin cezaya aldırış etmeyerek kum zambaklarını kopardılar

Kum zambaklarını kökünden söküp attılar

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesindeki sahilde yok olma tehlikesi altında olan bitkiler arasında gösterilen ve Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan kum zambakları kişi veya kişilerce koparıldı.

Türkiye'de çok nadir olarak görülen koruma altındaki Alanya'nın Yeşilöz Sahili'nin farklı bölgelerinde 4 kum zambağı gece saatlerinde henüz kimliği tespit edilemeyen kişi veya kişiler tarafından köklenerek kumsala bırakıldı. Sabah saatlerinde yürüyüş için sahile gelen vatandaşlar, sökülmüş kum zambaklarının ölmüş ve kurumak üzere olduğunu gördü. Vatandaşlar kum zambaklarının bu yıl sadece 4 kök olarak çiçek verdiğini ve hepsinin söküldüğünü, sahilde kum zambağının kalmadığını belirterek isyan etti. Güneşten solmuş kum zambaklarının söken kişilerin kim olduğu bilinmezken jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Koparmanın cezası 60 bin TL

Nesli tükenme tehlikesi altında olan bitkiler arasında gösterilen ve Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan 'kum zambağı' bitkisini ticari amaçla sökenlere veya doğal ortamlarına zarar verenlere 60 bin lira idari para cezası kesiliyor.

60 bin cezaya aldırış etmeyerek kum zambaklarını kopardılar

Antalya, Alanya, Genel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 04:52 Kaynak: İHA
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