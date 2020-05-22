60 bin dekar alanı suya kavuşturacak projenin açılışını Bakan Pakdemirli yaptı - Son Dakika

60 bin dekar alanı suya kavuşturacak projenin açılışını Bakan Pakdemirli yaptı

60 bin dekar alanı suya kavuşturacak projenin açılışını Bakan Pakdemirli yaptı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "70 milyon liralık yatırım hayata geçirildi" "Tek tuşla binlerce dönüm arazi sulanabilecek" "Yıllık 25 milyon lira ilave gelir" "Hububatta 230 lira ton başına prim ve...

60 bin dekar alanı suya kavuşturacak projenin açılışını Bakan Pakdemirli yaptı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:

"70 milyon liralık yatırım hayata geçirildi"

"Tek tuşla binlerce dönüm arazi sulanabilecek"

"Yıllık 25 milyon lira ilave gelir"

"Hububatta 230 lira ton başına prim ve destek ödemesi yapacağız"

"İlk 6 ayda toplam hayvancılık desteklemelerinin yüzde 79'u ödenmiş olacak"

ŞANLIURFA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin en büyük tarım işletmesi olan Şanlıurfa Ceylanpınar Tarım İşletmesinde 60 bin dekar alanı suyla buluşturacak olan yatırımı hizmete açtı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki Tarım İşletmesinde gerçekleştirilen programda konuşma yaptı. Pakdemirli, "Pandemi sürecine rağmen, son bir haftada 1915 Çanakkale Köprüsü, Ilısu Barajı HES, Başakşehir Çam- Sakura Şehir Hastanesi ve nihayet bugün gerçekleştirmekte olduğumuz Ceylanpınar Sulama Projesi gibi ulaşımdan tarıma, sağlıktan sanayiye kadar, ülkemizi mega hizmetlerle buluşturmaya devam eden Cumhurbaşkanımıza şahsım ve aziz milletimiz adına şükranlarımı arz ediyorum. Son 18 yılda, Cumhurbaşkanımızın, Bakanlığımıza ve dolayısıyla çiftçilerimize verdiği desteklerle ülkemize güçlü bir tarım ve orman altyapısı kazandırdık" dedi.

70 milyon liralık yatırım

Bugün de Mezopotamya topraklarını suyla buluşturacak, Türkiye'nin en büyük tarım işletmesi Ceylanpınar'da 60 bin dekar araziyi sulamaya açtıklarını belirten Bakan Pakdemirli, "66 yıllık kurumumuz Devlet Su işleri Genel Müdürlüğümüz ile Türkiye tarımının güvencesi, en büyük çiftçi kuruluşumuz TİGEM tarafından yürütülen Ceylanpınar Sulama Projemiz yaklaşık 70 milyon lira yatırım bedeli ile hayata geçirildi. Proje sayesinde tek tuşla binlerce dönüm arazi sulanabilecek. Dolayısıyla bu arazilerde nadas sistemi kalkacak, ikinci ürün ekilişleri sayesinde bitki çeşitliliği artacak, verim ve kalitede artış gerçekleşecek. Hububat verimi dekardan 250 kilogramdan 500 kilograma çıkacak ve kalite yükselecek" dedi.

Yıllık 25 milyon lira ilave gelir

Proje ile her yıl ilave 25 milyon Türk Lirası gelir sağlanacağını dile getiren Bakan Pakdemirli, "İkinci ürün ekilişleri ile bu gelir 70 milyon Türk Lirası düzeylerine çıkacak. Böylece ülke ekonomisine 4 kat daha fazla katkı yapılacak. Ayrıca daha fazla istihdam sağlanacak, kanal sulaması nedeniyle enerji tüketimi azalacak. Üretim maliyeti düşecek. Yer altı su kullanım oranı azalacak" şeklinde konuştu.

"Hububatta 230 lira ton başına prim ve destek ödemesi yapacağız"

Hububat alım fiyatlarına da değinen Bakan Pakdemirli, "Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı üzere, TMO'nun sert ekmeklik buğday alım fiyatını, ton başına bin 350 liradan bin 650 liraya yükseltiyoruz. Ayrıca çiftçilerimize hububatta 230 lira ton başına prim ve destek ödemesi yapacağız. Bakliyattaki prim ve destek ödemesi de ton başına 800 lira olacak" diye konuştu.

"Çin'e süt ve süt ürünleri ihracatının önündeki engeller kaldırıldı"

Ticaret Bakanlığı ile yapılan yoğun çalışmalar neticesinde Türkiye'den Çin'e gerçekleştirilecek süt ve süt ürünleri ihracatının önündeki engellerin kaldırıldığını da söyleyen Pakdemirli, "Bu kararla uluslararası piyasanın tarım sektörümüze duyulan güveni de bir kez daha teyit edilmiştir" dedi.

İlk 6 ayda toplam hayvancılık desteklemelerinin yüzde 79'u ödenmiş olacak

Hayvancılık desteklemeleri kapsamında üreticilere 6,6 milyar TL destekleme ödemesinin 5,1 milyar liralık kısmının Mayıs ayı sonu itibariyle ödendiğini ifade eden Bakan Pakdemirli, "İnşallah Haziran ayında da 131 milyon Türk Lirası besi desteğini ödeyeceğiz. Böylelikle yılın ilk 6 ayı itibariyle toplam hayvancılık desteklemelerinin yaklaşık yüzde 79'u olan 5,23 milyar Türk Lirası destekleme ödemesini yapmış olacağız. Bir diğer konu da pamuk destekleme ödemesi. Malum olduğu üzere pamuk fark ödemeleri destekleme başvuruları, 30 Nisan 2020 tarihinde tamamlanmıştı. Destekleme icmalleri oluşturulma süreci halen devam etmekte olup inşallah en kısa sürede ödemeler çiftçilerimizin hesabına yatırılacaktır" diyerek projenin açılışını gerçekleştirdi.

60 bin dekar alanı suya kavuşturacak projenin açılışını Bakan Pakdemirli yaptı

Bekir Pakdemirli, prim, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 02:24 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 60 bin dekar alanı suya kavuşturacak projenin açılışını Bakan Pakdemirli yaptı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor Ticaret Bakanlığı 81 ilde eş zamanlı market ve pazar yeri denetimi başlattı Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün yatırılacak Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı Erdoğan'ın test ettiği Türkiye'nin zırhlı pikap aracı Tulga, seri üretime hazır Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor Erdoğan'dan IMF konusunda çok net mesaj: Biz o defteri kapattık Atıl durumdaki kömürlük 500 kişiye ekmek kapısı oldu Güne değer kazancıyla başlayan gram altın 379,8 liradan işlem görüyor Merkez Bankası rezervleri 1,4 milyar dolar azaldı Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin, 2020 yılında gerçekleştirmek için 15 hedef belirledi Altının kilogramı 380 bin 500 liraya yükseldi Koronavirüs salgınında ABD'li milyarderlerin serveti 434 milyar dolar arttı Güne yükselişle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Meksika 1. Futbol Ligi koronavirüs nedeniyle iptal edildi Meksika 1. Futbol Ligi koronavirüs nedeniyle iptal edildi         
20:35
Jose Mourinho: Milano'ya dönseydim Inter'den ayrılamazdım, bu yüzden kaçtım Jose Mourinho: Milano'ya dönseydim Inter'den ayrılamazdım, bu yüzden kaçtım         
20:15
Üçüncü kattan düşen epilepsi hastası adam, hayatını kaybetti Üçüncü kattan düşen epilepsi hastası adam, hayatını kaybetti         
19:58
MHP ile DEVA Partisi arasında FETÖ tartışması büyüyor! Babacan'ın ekibinden yanıt geldi MHP ile DEVA Partisi arasında FETÖ tartışması büyüyor! Babacan'ın ekibinden yanıt geldi         
19:54
Son Dakika: Türkiye'de 22 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 952 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 952 yeni vaka tespit edildi         
19:52
Yeni Malatyaspor'da 1 futbolcu ve 1 personel koronavirise yakalandı Yeni Malatyaspor'da 1 futbolcu ve 1 personel koronavirise yakalandı         
19:43
İstanbul’un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum İstanbul’un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum         
19:32
Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız         
19:15
İngiltere ve İtalya'da son 24 saatin koronavirüs bilançosu açıklandı İngiltere ve İtalya'da son 24 saatin koronavirüs bilançosu açıklandı         
19:12
Mehmet Okur'un eski koçu Utah Jazz efsanesi Jerry Sloan hayatını kaybetti Mehmet Okur'un eski koçu Utah Jazz efsanesi Jerry Sloan hayatını kaybetti         
19:12
AK Parti, koronavirüs sürecine ilişkin yaptırdığı anketin sonucunu paylaştı AK Parti, koronavirüs sürecine ilişkin yaptırdığı anketin sonucunu paylaştı         
18:59
Devlet Bahçeli'den camiden müzik yayınına çok sert tepki: Namertler bulunup acilen cezalandırılmalıdır Devlet Bahçeli'den camiden müzik yayınına çok sert tepki: Namertler bulunup acilen cezalandırılmalıdır         
18:54
Milli futbolcu Caner Erkin ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor Milli futbolcu Caner Erkin ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor         
18:43
Danimarka ekibi AGF Aarhus, seyircisiz maçlarda sanal tribün uygulaması kullanacak Danimarka ekibi AGF Aarhus, seyircisiz maçlarda sanal tribün uygulaması kullanacak         
18:18
Son dakika: Merkez Bankası swap ihalelerinin limitini yüzde 50'ye çıkardı Son dakika: Merkez Bankası swap ihalelerinin limitini yüzde 50'ye çıkardı         
18:09
Prof. Dr. Önder Ergönül: İstanbul'daki koronavirüs bağışıklık oranı yüzde 15 civarında Prof. Dr. Önder Ergönül: İstanbul'daki koronavirüs bağışıklık oranı yüzde 15 civarında         
18:02
Koronavirüs salgınında ABD'li milyarderlerin serveti 434 milyar dolar arttı Koronavirüs salgınında ABD'li milyarderlerin serveti 434 milyar dolar arttı         
18:02
Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera, Beşiktaş'ın 100. yılındaki gol yeme rekorunu kırmak istiyor Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera, Beşiktaş'ın 100. yılındaki gol yeme rekorunu kırmak istiyor         
17:58
Suriye'de Esed'in kuzeni iş adamı Rami Makhlouf'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi Suriye'de Esed'in kuzeni iş adamı Rami Makhlouf'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi         
17:55
Ticaret Bakanlığı 81 ilde eş zamanlı market ve pazar yeri denetimi başlattı Ticaret Bakanlığı 81 ilde eş zamanlı market ve pazar yeri denetimi başlattı         
17:52
Korkunç katliam! Tartıştığı arkadaşlarını av tüfeğiyle öldürdü Korkunç katliam! Tartıştığı arkadaşlarını av tüfeğiyle öldürdü         
17:49
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile Ramazan Bayramı genelgesi: 22-27 Mayıs tarihlerinde sıkı trafik denetimleri yapılacak İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile Ramazan Bayramı genelgesi: 22-27 Mayıs tarihlerinde sıkı trafik denetimleri yapılacak         
17:43
Satmak istediği otomobilinin arızalarını söyleyen eksperi öldürdü Satmak istediği otomobilinin arızalarını söyleyen eksperi öldürdü         
17:31
Emre Belözoğlu, liglerin başlamamasıyla ilgili telefon görüşmesi yaptığı iddialarına tepki gösterdi: İftiranın parçası Emre Belözoğlu, liglerin başlamamasıyla ilgili telefon görüşmesi yaptığı iddialarına tepki gösterdi: İftiranın parçası         
17:05
Altının kilogramı 380 bin 500 liraya yükseldi Altının kilogramı 380 bin 500 liraya yükseldi         
17:03
ABD'de 22 Mayıs tarihinde koronavirüs nedeniyle 1373 kişi hayatını kaybetti ABD'de 22 Mayıs tarihinde koronavirüs nedeniyle 1373 kişi hayatını kaybetti         
17:02
Ceren'in öldürülme anının görüntüleri ortaya çıktı! Zanlı, arkadaşlarına da saldırmış Ceren'in öldürülme anının görüntüleri ortaya çıktı! Zanlı, arkadaşlarına da saldırmış         
17:00
Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin, 2020 yılında gerçekleştirmek için 15 hedef belirledi Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin, 2020 yılında gerçekleştirmek için 15 hedef belirledi         
16:59
İstanbul'un yanı başındaki Bolu ve Düzce'ye Mayıs ayında kar yağdı İstanbul'un yanı başındaki Bolu ve Düzce'ye Mayıs ayında kar yağdı         
16:53
"Yeke Yeke" şarkısıyla bilinen Gineli sanatçı Mory Kante 70 yaşında hayatını kaybetti         
16:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2020 20:42:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 60 bin dekar alanı suya kavuşturacak projenin açılışını Bakan Pakdemirli yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]