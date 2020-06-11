60 bin kişiye istihdam olacak gıda OSB'de çalışmalar sürüyor - Son Dakika

60 bin kişiye istihdam olacak gıda OSB'de çalışmalar sürüyor

Korona virüs mücadelesi kapsamında sürdürülen yatırımlar kapsamında Kocaeli'de inşa edilmeye başlanılan ve 60 bin kişiye istihdam sağlaması hedeflenilen Kandıra Gıda Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışmalar sürüyor.

60 bin kişiye istihdam olacak gıda OSB'de çalışmalar sürüyor, System.String[]

Korona virüs mücadelesi kapsamında sürdürülen yatırımlar kapsamında Kocaeli'de inşa edilmeye başlanılan ve 60 bin kişiye istihdam sağlaması hedeflenilen Kandıra Gıda Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışmalar sürüyor. Çalışmaları inceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, " Türkiye'de gıda sektöründeki ilk İhtisas OSB'si faaliyete geçtiğinde binlerce insanımıza yeni gelir kapısı olacak" dedi.


Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki 2 bin dönümlük alanda yapımına başlanılan Kandıra Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (GİOSB)'nde alt yapı çalışmaları sürüyor. Korona virüsle mücadele kapsamında Türkiye genelinde sürdürülen yatırımlardan bir tanesi olan ve tamamlandığında 60 bin kişiye gelir kapısı olması hedeflenilen GİOSB'un 2023 yılında faaliyete geçmesi hedefleniyor. Çalışmaların sürdüğü alana giderek incelemeler yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Binlerce istihdama imkan tanıyacak ve bölgenin ürettiği ürünlerin pazarlanmasına imkan tanıyacak projenin önemine değinen Büyükakın, "Türkiye'de gıda sektöründeki ilk İhtisas OSB'si faaliyete geçtiğinde binlerce insanımıza yeni gelir kapısı olacak" dedi.


"Kandıra tarım ve hayvancılık alanında muazzam bir kapasiteye ulaşacak"


Her fırsatta kırsal kalkınmaya önem verdiklerini bu nedenle tarım ve hayvancılık politikalarına dönük projeler geliştirdiklerini dile getiren Başkan Büyükakın, projenin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için kendilerine düşecek her türlü görevi yerine getireceklerini söyledi. Başkan Büyükakın, "Bu büyük proje ile bölgemizde üretilen tüm ürünlerin pazar sorunu çözülmüş olacak. İstihdama çok önemli katkısı olacak GİOSB'un tüm çalışmalarını yakından takip ediyorum. Gıda İhtisas Organize Sanayi bölgemiz faaliyete geçtiğinde Kandıra ilçemiz tarım ve hayvancılık alanında muazzam bir kapasiteye ulaşacak" diye konuştu.


Kandıra ve çevre illerdeki tarımsal üretim ve çeşitlilik artacak


Yapımı tamamlandığında Gıda Organize Sanayi Bölgesi'nin Kocaeli ve Doğu Marmara'da üretilen tarım ürünlerinin işlenmesi için ihtiyaç duyulan tesislerin üretim yapacağını söyleyen Başkan Büyükakın, "Başta Kandıra ilçemiz olmak üzere tüm ilçelerimizdeki ve çevre illerdeki tarımsal üretim ve çeşitlilik artacak. Hem tarımsal hem de endüstriyel istihdam gelişecek. Bu merkezde hayvansal üretimlerin de işlendiği ve halkımızın tüketimine sunulacak olması da çok kıymetlidir" şeklinde konuştu.


Kocaeli'de yatırımlar sürecek


Daha sonra Kandıra bölgesinde bulunan bir manda çiftliğini ziyaret eden Büyükakın şu ifadeleri kullandı: "Büyükşehir Belediyesi olarak tarım ve hayvancılık alanlarına dönük tüm ARGE projeleri olmak üzere bize düşen görevleri yerine getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yatırımcımızın, üreticimizin ve hemşehrilerimizin bizden beklentilerine dönük yatırımları da yapmaya devam edeceğiz." - KOCAELİ

Kocaeli, Kandıra, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 03:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 60 bin kişiye istihdam olacak gıda OSB'de çalışmalar sürüyor - Son Dakika Ekonomi

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