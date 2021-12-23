Elazığ'da 60 bin liralık inşaat malzemesi çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Elazığ'da gece saatlerinde bir iş yerinin önüne el arabasıyla yaklaşık 60 bin lira değerindeki inşaat malzemelerini çalan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan çeşitli elektronik aletler ve inşaat malzemelerinin satıldığı bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde bir iş yerinin önüne gelen 2 hırsız önce gözetleme yaptı. Bir süre sonra el arabası ile iş yerinin önüne tekrar gelen hırsızlar, içeriden jeneratör, matkap, kablo ve alet edevat çalan hırsızlar malzemeleri el arabasına koyarak olay yerinden uzaklaştı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, zanlıların yakalanması için geniş çapta çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı inceleme neticesinde kimliği tespit edilen F.G., düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, hırsızlık olayına karışan diğer şüphelinin de yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. - ELAZIĞ