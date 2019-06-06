Son Dakika Haberleri: 60 bin TL cezası olan laleleri koparıp götürdüler
Son Dakika Güncel Haber

60 bin TL cezası olan laleleri koparıp götürdüler

1 saat önce

Tunceli'de koparmanın 60 bin TL cezası olan ters laleleri soğanlarıyla birlikte koparıp götüren 3 kişi görüntülendi.

60 bin TL cezası olan laleleri koparıp götürdüler, System.String[]
Tunceli'de koparmanın 60 bin TL cezası olan ters laleleri soğanlarıyla birlikte koparıp götüren 3 kişi görüntülendi.

Ovacık ilçesine bağlı Ağaçpınar köyüne ters laleleri fotoğraflamak için giden doğa fotoğrafçısı Malik Kaya, laleleri köklerinden koparan 3 kişiyle karşılaştı. Kaya, duruma tepki gösterip laleleri söküp götürenleri de görüntüledi.

Ters lale gibi endemik türleri koparan kişilere, Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından 2872 sayılı Çevre Kanununun 9. Maddesinin a ve f bendinde belirtilen hususlara aykırı olarak "biyolojik çeşitliliği tahrip etmek" suçundan 60 bin 163 lira idari para cezası uygulanıyor.

Duruma tepki gösteren ve o anları yanında bulunan arkadaşıyla birlikte kayıt altına alan Kaya, "Ters lalelerin anavatanı Hakkari olarak biliniyor. Ancak ilimizde de yaygın şekilde varlar. Bizler de her yıl gezi gruplarıyla birlikte ters lalelerin bulunduğu alanlara giderek bu güzellikleri fotoğraflıyoruz. En son gittiğimizde ters laleleri köklerinden koparan 3 kişi gördük. Kendilerine tepki göstermem üzerine bana hakaretlerde bulundular. 'Biz bunlara sahip çıkıyoruz' şeklinde pişkince cevaplar verdiler. Yanımda bulunan arkadaştan bu durumu kayıt altına almasını istedim. Endemik bir tür olan ters laleleri koparan bu şahıslar hakkında gerekli yasal işlemin yapılmasını istiyorum" dedi. - TUNCELİ
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 12:24 Kaynak: İHA
Tunceli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Nilüfer çiçeklerini koparanlara 82 bin TL ceza verilecek Devletten ihtiyaç sahiplerine 16 farklı karşılıksız ödeme! İstanbul Şile'de çardak çöktü! Vatandaşlar göle düştü Dünyaca ünlü plajda izdiham yaşandı, 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.6.2019 13:42:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 60 bin TL cezası olan laleleri koparıp götürdüler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]