Son Dakika Haberleri: 60 bine yakın ziyaretçi deniz üzerindeki fuarda buluşacak
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60 bine yakın ziyaretçi deniz üzerindeki fuarda buluşacak

1 saat önce

Uluslararası Boat Show Tuzla Fuarı 5-13 Ekim tarihleri arasında 4'üncü kez kapılarını açacak.

60 bine yakın ziyaretçi deniz üzerindeki fuarda buluşacak, System.String[]
Uluslararası Boat Show Tuzla Fuarı 5-13 Ekim tarihleri arasında 4'üncü kez kapılarını açacak. Boyları 5 ile 50 metre arasında değişen 200'ün üzerinde teknenin deniz üzerinde görücüye çıkacağı fuarda 60 bine yakın ziyaretçi hedefleniyor.

2020'nin en yeni tasarımlarının yer alacağı deniz üzerindeki tekne fuarı, Viaport Marina'da 5-13 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek. Ultra lüks mega yatlar, motor yatlar, katamaranlar, yelkenliler ve sürat tekneleri, denizde konfordan vazgeçemeyenlerle buluşacağı Boat Show Tuzla'da, düşük bütçeyle deniz keyfini yaşamak isteyenler için ekonomik tekneler de yer alacak. Ödüllü tasarımların yanı sıra Türkiye'de ilk kez sergilenecek 'Lansman Tekneler' de Boat Show Tuzla'da deniz severler ile buluşacak.

BEĞENİLEN TEKNE TEST EDİLEBİLECEK

Ziyaretçilerine beğendikleri tekneleri hemen deniz üzerinde test etme ve deneme seyri yapma imkanı da sunulan Boat Show Tuzla Fuarı 2018 yılında 30 binden fazla ziyaretçiyi 6 günde ağırladı, bu yıl 9 gün sürecek fuarda 30'dan fazla ülkeden ziyaretçi beklenirken 60 bine yakın ziyaretçi hedefleniyor. Aynı zamanda fuar süresince seminerler, kitap imza günleri, çeşitli paneller ve workshoplar da düzenlenecek.

Çocuklar için hazırlanacak özel etkinlik alanında da ufak denizciler yelken eğitimleri alarak, yelken sporuyla tanışma imkanı yakalayacak. Uzaktan kumandalı tekne yarışları da çocukları ve ailelerine özel bir etkinlik olarak düzenlenecek.

250 MİLYON LİRA SATIŞ HEDEFİ

Fiyatları 60 bin lira ile 25 milyon lira arasında değişen 200'ün üzerinde teknenin sergileneceği Boat Show Tuzla'da bu yıl 250 milyon liranın üzerinde satış hedeflendiği belirtildi. Her yıl yüzde 20'ye yakın bir oranda büyüme ivmesiyle yükselen sektörün en büyük buluşması olarak nitelendirilen Boat Show Tuzla' da hem yerli hem de yabancı birçok dünya markası şimdiden yerini aldı.


Marina, Tuzla, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 10:27 Kaynak: DHA
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