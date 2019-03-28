60 Dönüm Sazlık Alan Cayır Cayır Yandı
1 saat önce
60 dönüm sazlık alan cayır cayır yandıBURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde sazlıklar cayır cayır yandı.
60 dönüm sazlık alan cayır cayır yandı
BURSA - Bursa
'nın İznik
ilçesinde sazlıklar cayır cayır yandı. Rüzgarın etkisiyle yaklaşık 60 dönüm sazlık alan yanarken, çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi müdahale için takviye geldi.
Edinilen bilgiye göre, İznik İlçesinde sazlıklar yandı. Boyalıca
su pompasından başlayan yangın 2 kilometre uzaklıkta sazlık alana sıçradı. Rüzgarın etkisiyle yangın büyüdü. İznik, Orhangazi
ve Büyükşehir itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Rüzgarın etkisiyle 60, dönümlük sazlık alan yandı. 60 dönüme yakın sazlık alan yanarken, çiftçiler sulama damla borularını çekerek yanmaktan kurtardı. Fasulyelerin üzerine örtülen çuvallar ise yangından zarar gördü.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 08:37 Kaynak: İHA
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