60 Erkek Ceo İş Yaşamında Eşitlik İçin Elçi Oldu

İş ve toplumsal yaşamda cinsiyet eşitliği sağlanması adına başlatılan Eşitlik Elçisi CEO'lar Hareketi'ne 60 erkek CEO katıldı.

Toplum ve iş hayatında cinsiyet dengesine ulaşmayı hızlandırmak amacıyla faaliyetlerini sürdüren, çeşitlilik ve cinsiyet eşitliği konularında kadın ve erkekler için güvenilir, ulaşılabilir, samimi bir gelişim platformu, profesyonel bir network ağı olan PWN Global'in Türkiye oluşumu PWN İstanbul'un projesi Eşitlik Elçisi CEO'lar Hareketi kısa sürede büyük destek gördü.

Farkındalığı artırmak amacıyla başlatılan projenin ilk adımlarının iki yıl önce atıldığını anlatan PWN İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Aylin Satun Olsun; "Hareketin çıkış noktası yaklaşık iki yıl öncesine dayanıyor. 2016 yılında, PWN İstanbul tarafından 40 CEO'nun katılımı ile bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantıya katılan CEO'lar kişisel, sosyal ve kurumsal yaşamdaki cinsiyet eşitliğini ve önündeki engelleri tartıştı. Bu çalışmanın sonunda Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleyen CEO'lar Manifestosu oluşturuldu. Ardından kamuoyunda, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kapsayıcılık konusunda farkındalık yaratmak, örnek CEO'ları kamuoyuna tanıtmak ve fırsat eşitliği hareketine ivme kazandırmak amacıyla PWN Eşitlik Elçisi CEO'lar Hareketi hayata konuldu" dedi.

"İlk önce kendilerini sorguluyorlar"

Manifesto çalışmasına destek veren CEO'lardan başlayarak, akabinde tüm CEO'lara ulaşmayı hedeflediklerini anlatan Olsun, "CEO'lar ve C-Level yöneticilerin farkındalığını arttırmak için onlara 'Elçi' olma önerisi getirdik. Cinsiyet Eşitliği Elçilik Sözleşmesi ile CEO'larımız Eşitlik Elçisi olmayı kabul ediyor ve kamuoyunda farkındalık yaratmak için gönüllü olacaklarını teyit ediyorlar. Bu konuda kurumlarında ve çevrelerinde değişim yaratmak için çalışmalara başlıyorlar. Manifestomuz ise aslında CEO'lar ve C-Level yöneticiler için bir öz değerlendirme, kendileri ve kurumları için gelişim yol haritası hazırlamak için bir destek niteliğinde. "Cinsiyet ayrımcılığı yapmadan doğru insanları işe atıyor muyum?" sorusu da, "'Tatlı kızıma' karşı 'aslan oğlum' gibi ifadelerden kaçınmak için cinsiyet eşitsizliği yapmayan bir dil kullanıyor muyum?" sorusu da bu manifestoda mevcut" dedi.

Şu ana kadar yerli ve yabancı kurumlar, STK'lar ve kamudan yaklaşık 60 CEO ve C - Level Yönetici PWN Eşitlik Elçileri arasına katıldığını anlatan Olsun, "Amacımız; bu sayıyı daha çok artırmak, sesimizi daha geniş kitlelere duyurmak. Mümkün olduğunca her sektörden temsilciyi elçimiz olarak görmek istiyoruz" dedi.

Destek elçileri arasında; Ahmet Pura - Reklamverenler Derneği (RDV) Başkanı, Aytekinhan Yıldırıcı - Derindere Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı, Burç Cankat Colgate - Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Türkiye Genel Müdürü, Cem Şanlımeşhur - Delta Vana CEO, Cihangir Kavuncu - Unicredita Milano CHRO, Cüneyt Devrim - HAVAS İstanbul CEO, Cüneyt Yavuz - Mavi Jeans CEO, Deniz Yurtseven - Metlife CEO, Dr. Hakan Çınar - Unsped CEO, Emre Kaşıkçı - Danone Dairy CEO, Göktuğ Gür - Signify (Philips Aydınlatma ) Bölge CEO, Hasan Kılıç - Deloitte CEO, Hasan Önder - Daikin CEO, Hayri İnönü - Şişli Belediye Başkanı, Hüseyin Geliş - Siemens CEO, Kaan Terzioğlu - Turkcell CEO, Levent Kömür - Mey İçki/ Diageo Türkiye CEO, Mehmet Nane – Pegasus CEO, Murat Kolbaşı- Arzum Yönetim Kurulu Başkanı, Murat Yeşildere - Egon Zehnder CEO, Niyazi Bekiroğlu - SanalUzman Kurucusu ve CEO, Onur Dizdaroglu- Loreal CFO, Ömer Burhanoğlu - Farplas CEO, Özgür Altuntaş - Nurolbank CEO, Sabri Sözen - Volvo Cars CEO, Serhat Akyıldız - HAVAS/Project House Creative Grup CEO, Serkan Barış - Astra Zeneca CEO, Servet Akkaynak Candy/Hoover CEO, Soner Cesur Arvato Telekomünikasyon CEO, Tankut Turnaoğlu P & G Turkey/ Caucasus Vice President & CEO ve Yalım Güner - Danone ELN Genel Müdür gibi isimler yer alıyor.