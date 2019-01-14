60 Eyfel Kulesi ve 100 Futbol Sahasına Bedel Köprü
1 saat önce
Hong Kong-Makao Köprüsü İnci Nehri Deltası'nda yaşayan milyonlarca kişinin hayatını değiştirdi.
Hong Kong-Makao Köprüsü İnci Nehri Deltası'nda yaşayan milyonlarca kişinin hayatını değiştirdi. Yeni tren istasyonu ve hızlı tren sistemiyle köprü tek başına bir ulaşım sistemi. Spotlight'ın bu bö…
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 06:51 Kaynak: Youtube
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