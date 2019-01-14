Son Dakika Haberleri: 60 Eyfel Kulesi ve 100 Futbol Sahasına Bedel Köprü

60 Eyfel Kulesi ve 100 Futbol Sahasına Bedel Köprü

1 saat önce

Hong Kong-Makao Köprüsü İnci Nehri Deltası'nda yaşayan milyonlarca kişinin hayatını değiştirdi.

Hong Kong-Makao Köprüsü İnci Nehri Deltası'nda yaşayan milyonlarca kişinin hayatını değiştirdi. Yeni tren istasyonu ve hızlı tren sistemiyle köprü tek başına bir ulaşım sistemi. Spotlight'ın bu bö…

İLGILI HABERLER : http://tr.euronews.com/2019/01/14/60-...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 06:51 Kaynak: Youtube

Hong Kong, Genel
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