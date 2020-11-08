60 hektara dikilecek tohumlar için sedir kozalağı toplanıyor - Son Dakika

60 hektara dikilecek tohumlar için sedir kozalağı toplanıyor

08.11.2020 00:57
60 hektara dikilecek tohumlar için sedir kozalağı toplanıyor, System.String[]

Mersin'in Erdemli ilçesinde 60 hektar sahaya dikilecek 14 ton karpelli sedir tohumu için, Torosların 2 bin rakımlı zirvesinde metrelerce yükseklikteki sedir ağaçlarından kozalak toplanıyor.

Mersin'in Erdemli ilçesinde 60 hektar sahaya dikilecek 14 ton karpelli sedir tohumu için, Torosların 2 bin rakımlı zirvesinde metrelerce yükseklikteki sedir ağaçlarından kozalak toplanıyor. Toplanan kozalaklardan çıkan tohumlar ise essiz güzellikteki sedir ağaçlarını geleceğe taşıyacak, Toros Dağlarını gür ormanlara kavuşturacak. Gerçekleştirilen bu ormancılık faaliyeti köylülere de ek gelir sağlayacak.

Erdemli Orman işletme Müdürü Murat Körlü, sedir ağaçlarını geleceğe taşımak için hummalı bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Körlü, "Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü olarak birçok ormancılık faaliyetleri yürütmekle beraber sedir ağaçlarının geleceğini daha ilerilere götürmek için ormanlık sahalarımızda dozerle sürüm yapıyoruz. Akabinde sedir kozalaklarından elde ettiğimiz tohumları bu sahalara karpelli sedir ekimi metodunu uygulayarak sedir gençliği getirmeye çalışıyoruz" dedi.

"Vatandaşlarımız için de ekonomik bir katkı"

Çalışmaların ilk etabının sedir kozalağı toplamak olduğunu anlatan Körlü, "Sedir ormanlarında vatandaşlarımız sedir kozalaklarını toplayıp bizlere teslim ediyorlar. Daha sonra biz bu kozalaklardan tohum çıkarıyoruz. Çıkan tohumları sahalarımıza atıyoruz. Kilosu 2 lira üzerinden değerlendirilen kozalaklar vatandaşlarımız için ekonomik bir katkı da oluyor. Biz de bu sayede sedir ağaçlarını geleceğe taşımaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Bu yıl 2020 programında 60 hektar sahaya karpelli sedir ekimi yapılacağını da dile getiren Körlü, "Bunun içinde yaklaşık 13-14 ton civarında sedir kozalağı toplayacağız" şeklinde konuştu.

"18 yıldır kozalak topluyoruz"

İşçi çavuşu olarak görev yapan Arif Kıratlı'da 18 yıldır dağlara işçi getirerek sedir ağaçlarından kozalak toplattıklarını, geliri ile de aile ekonomilerine katkı sağlandığını ifade etti. Kıratlı, "Bulunduğumuz yer Torosların en yüksek zirvesi. Buradan yukarıda hemen hemen ağaç yok. Sedir kozalağı topluyoruz. Yıllardır da bu işi yapıyoruz. Orman Bölge Müdürlüğüne ve işletme müdürlüklerine kozalak topluyoruz" diye konuştu.

"Okul harçlığım sedir kozalaklarından"

Torosların 2 bin rakımında söyledikleri türküler eşliğinde kozalak toplayan Gümüşhane Üniversitesi Ormancılık Kültür Meslek Yüksek Okulu öğrencisi Berkant Deynekli'de okul harçlığını Torosların zirvesinde sedir ağaçlarından kozalak toplayarak çıkarttığını belirtti.

Deynekli, "Aileme yük olmak istemiyorum. Onların durumu belli. Bende buraya gelip hem okul ihtiyaçlarımız karşılamak için çalışıyorum, hem de aileme destek olmak için. Onlara yük olmak istemiyorum" şeklinde konuştu. - MERSİN

Kozalak, Erdemli, Mersin, Okul, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 60 hektara dikilecek tohumlar için sedir kozalağı toplanıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

ABD'de Biden seçildi, herkesin aklında aynı soru var! Yeni dönemde Türkiye'yi ne bekliyor? Trump'a verdiği destekle bilinen Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Biden kazanınca ağız değiştirdi İran'dan Biden'ın kazanmasına ilk yorum: ABD'deki başkanlık seçimleri tiyatro oyunu ABD Başkanı seçilen Joe Biden'in hayatı dram çıktı! Yıllar önce eşi ve çocuklarının ölümüyle sarsıldı Konyaspor, maç sonrası sosyal medyadan Fenerbahçe'nin gol müziğini paylaştı ABD'nin yeni First Lady'si Jill Biden, eğitimci kimliği ile dikkat çekiyor Ermenistan'a tek taraflı yardım göndermeye hazırlanan Norveç'ten geri adım Bülent Arınç, Berat Albayrak'ın "Ekonomide sıkıntı yok" sözlerine itiraz etti: Ekonomide sıkıntılar mutlaka var
Silah seslerini duyup balkona çıkınca başından vurulan genç, 17 günlük yaşam savaşını kaybetti Silah seslerini duyup balkona çıkınca başından vurulan genç, 17 günlük yaşam savaşını kaybetti         
00:09
ABD Başkanı seçilen Biden'a Türkiye'den ilk tebrik Kılıçdaroğlu'ndan geldi ABD Başkanı seçilen Biden'a Türkiye'den ilk tebrik Kılıçdaroğlu'ndan geldi         
23:37
Çukur dizisi hakkında gençlerin suça teşvik edildiği gerekçesiyle suç duyurusu bulunuldu Çukur dizisi hakkında gençlerin suça teşvik edildiği gerekçesiyle suç duyurusu bulunuldu         
23:04
Baba filmi hakkında az bilinen 10 ilginç bilgi! Efsane yapım, New York'ta tuvaletleri nasıl tıkadı? Baba filmi hakkında az bilinen 10 ilginç bilgi! Efsane yapım, New York'ta tuvaletleri nasıl tıkadı?         
22:17
Joe Biden ABD'nin yeni başkanı oldu, Jennifer Lopez dans videosuyla kutladı Joe Biden ABD'nin yeni başkanı oldu, Jennifer Lopez dans videosuyla kutladı         
21:43
Başkanlığı kaybedip Başkanlığı kaybedip "Durmayacağım" diyen Trump'ın seçimin sonucunu öğrendiği yer sözleriyle çelişti         
21:27
Restorandaki işini bırakan genç model, internetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla haftada 215 bin lira kazanıyor Restorandaki işini bırakan genç model, internetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla haftada 215 bin lira kazanıyor         
19:29
Spikerlikten oyunculuğa! Ünlü ekran yüzü Gülay Özdem, artık Kanal 7 dizisinin 'kötü kadın İkbal'i Spikerlikten oyunculuğa! Ünlü ekran yüzü Gülay Özdem, artık Kanal 7 dizisinin 'kötü kadın İkbal'i         
18:14
Ailesinin, Ailesinin, "Cep telefonu patladı" dediği Mihriban, av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı         
15:21
Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş         
14:19
3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşa kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı 3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşa kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı         
12:25
Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz         
11:05
Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi         
10:44
Ahmet Davutoğlu, ABD seçimleri için tarafını belli etti Ahmet Davutoğlu, ABD seçimleri için tarafını belli etti         
10:35
Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı         
10:21
Damla Ersubaşı, tek celsede boşandığı eşiyle görüntülendi Damla Ersubaşı, tek celsede boşandığı eşiyle görüntülendi         
09:17
Lise öğretmeni ilişki için anlaştığı Belaruslu dansçı kızı döverek öldürdü Lise öğretmeni ilişki için anlaştığı Belaruslu dansçı kızı döverek öldürdü         
08:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2020 01:20:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 60 hektara dikilecek tohumlar için sedir kozalağı toplanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei