60'ıncı yıla 600 ağaç - Son Dakika
Son Dakika Güncel 60'ıncı yıla 600 ağaç - Son Dakika

60'ıncı yıla 600 ağaç

6 saat önce

Kestel Belediyesi, 60. kuruluş yıldönümünde ilçenin dört bir tarafını yüzde 100 yerli 600 ağaç dikti.

60'ıncı yıla 600 ağaç, System.String[]

Kestel Belediyesi, 60. kuruluş yıldönümünde ilçenin dört bir tarafını yüzde 100 yerli 600 ağaç dikti.


Kestel Belediyesi, kuruluşunun 60'ıncı yılı kutlamalarını herkese örnek olacak bir çalışma ile taçlandırdı. Fidan yetiştiriciliği ile önemli bir yere sahip olan ilçenin, dört bir yanına 600 ağaç dikerek anmalı bir kutlamaya imza attıklarını ifade eden Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "60'ıncı yılı vesilesiyle farkındalık oluşturduk. Yeşil Bursa'ya, yeşil Kestel'e yakışır bir etkinlik olmasını istedik. Dikmiş olduğumuz ağaçlarımızın tamamı yerli üreticilerimiz tarafından yetiştirildi. Onların katkılarıyla böyle bir etkinliği gerçekleştirdik. Çevremize, havaya, suya ve doğaya sahip çıkma adına kutlamalarımıza farklılık katmayı amaçladık. Kestel merkezine olmak üzere tüm mahallelerimizde ihtiyaç olan yerlere, parklara, orta refüjlere bu ağaçları diktik. Özellikle mis kokulu ıhlamur, asırlık çınar ve akça ağacı tercih ettik. Vatandaşlarımız gölgelerinde güzel saatler geçireceklerdir" dedi.


Ağaç dikimine katılan öğrencilerde yetkililerin yardımı ile kendi ağaçlarını dikti. - BURSA

Kestel Belediyesi, Önder Tanır, Kestel, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 02:45 Kaynak: İHA
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