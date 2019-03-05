Son Dakika Haberleri: 60 Kadınla Otelde Parti'

60 Kadınla Otelde Parti'

1 saat önce

Juventus'un Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e 2-0 yenildiği maçın sonrasında Torino'da 60 kadınla bir parti düzenlediği iddiası İtalya'da gündeme bomba gibi düştü.

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Juventus'un Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e 2-0 yenildiği maçın sonrasında Torino'da 60 kadınla bir parti düzenlediği iddiası İtalya'da gündeme bomba gibi düştü.

İtalya'daki Corona dergisinde yer alan habere göre, Torino'daki Starhotel Majestic'te düzenelenen partiye Bernardeschi ve Pjanic dışındaki tüm takım oyuncularının yanı sıra İtalya'nın en gözde mankenlerinden oluşan 60 kişilik bir ekibin de katıldı.

Partiye dair en ilginç kanıtlardan birinin o gece tüm gözde modellerin hiç bir sebep yokken Torino'ya giderkenki görüntüleri Instagram hikayelerinde paylaşmaları ve Juveli futbolcuların akşamı aynı otelde geçirip, belirli bir süre sonra Instagram'dan hikaye paylaşımının eş zamanlı olarak durdurmaları olduğu kaydedildi.

Partide Cristiano Ronaldo'nun da yer aldığı ve onun varlığının doğrulandığı aktarıldı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:40 

Atletico Madrid, İtalya, Torino, Güncel
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