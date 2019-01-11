Son Dakika Haberleri: 60 Kova Kar ile Kardan Kale Yaptı

60 Kova Kar ile Kardan Kale Yaptı

50 dakika önce

Kayseri'de bir esnaf, kar yağışı sonrasında hem dükkanının önünü temizledi hem de kardan kale yaptı.

60 Kova Kar ile Kardan Kale Yaptı, System.String[]
Kayseri'de bir esnaf, kar yağışı sonrasında hem dükkanının önünü temizledi hem de kardan kale yaptı.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde esnaflık yapan Erhan Çakmak, yoğun kar yağışı sonrasında dükkanının önündeki karları temizledi. Çakmak, kar yığınları ile birlikte 4 saat süren bir çalışma sonrasında yaklaşık 2 metre yüksekliğinde kardan kale yaptı.

Erhan Çakmak, kardan kale yapmak için 60 kova kar kullandığını ifade ederek, yaptığı kalenin en tepesine de Türk Bayrağı dikti. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:27 Kaynak: İHA

Kayseri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe, 18 Yaşındaki Jhonny Lucas'ın Transferini Bitiriyor Mardin'de Başıboş Dolaşan Köpekler, 7 Yaşındaki Çocuğa Saldırdı!

Kazada Ölen Motosiklet Sürücüsünün Nişanlısı, "Neden Yüzünü Kapatıyorsunuz" Diyerek Bayıldı Son Dakika! Cari Denge Kasım Ayında Üst Üste Dördüncü Kez Fazla Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 10:17:05. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 60 Kova Kar ile Kardan Kale Yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]