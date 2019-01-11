60 Kova Kar ile Kardan Kale Yaptı

Kayseri'de bir esnaf, kar yağışı sonrasında hem dükkanının önünü temizledi hem de kardan kale yaptı.

Kayseri'de bir esnaf, kar yağışı sonrasında hem dükkanının önünü temizledi hem de kardan kale yaptı.



Kayseri'nin Hacılar ilçesinde esnaflık yapan Erhan Çakmak, yoğun kar yağışı sonrasında dükkanının önündeki karları temizledi. Çakmak, kar yığınları ile birlikte 4 saat süren bir çalışma sonrasında yaklaşık 2 metre yüksekliğinde kardan kale yaptı.



Erhan Çakmak, kardan kale yapmak için 60 kova kar kullandığını ifade ederek, yaptığı kalenin en tepesine de Türk Bayrağı dikti. - KAYSERİ

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