60'lı yıllarda Pelin Kaharan! - Son Dakika

60'lı yıllarda Pelin Kaharan!

06.05.2021 15:49
60'lı yıllarda Pelin Kaharan!, System.String[]

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesini konu alan dizide Karahan, yayınlanacak flashback sahnesinde 60'lı yıllara özgü giyimi ve makyajıyla dikkatleri çekecek.

TRT 1'de yayınlanan başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu'nun paylaştığı "Bir Zamanlar Kıbrıs"ın bu akşam yayınlanacak bölümünde, canlandırdığı İnci karakteriyle adından söz ettiren Pelin Karahan izleyenleri büyüleyecek.

Bölümde kızı Müge ile birlikte Samson'un esiri olan İnci en zor zamanında, eşi Kemal'le (Ahmet Kural) tanıştığı yılları düşünerek ayakta kalmaya çalışacak.

Yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği, senaryosunu Emre Özdür ve Başar Başaran'ın yazdığı, yönetmenliğini ise Hakan İnan'ın yaptığı büyük bir ilgiyle izlenen "Bir Zamanlar Kıbrıs"yeni bölümüyle bu akşam 6 Mayıs Perşembe) saat 20.30'da TRT 1'de…

60'lı yıllarda Pelin Kaharan!

Devrim Saltoğlu, Ahmet Kural, Kıbrıs, Trt 1, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Magazin 60'lı yıllarda Pelin Kaharan! - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Marmara Denizi'nde deniz salyası istilası! Gemlik Körfezi sayıya boyandı Marmara Denizi'nde deniz salyası istilası! Gemlik Körfezi sayıya boyandı Babasına ait arazine baygın bulundu, hastaneye yetişemeden can verdi! Babasına ait arazine baygın bulundu, hastaneye yetişemeden can verdi! Koronayı atlatanlarda beklenmedik yeni tehlike: 2 binden fazla hasta takibe alındı! Koronayı atlatanlarda beklenmedik yeni tehlike: 2 binden fazla hasta takibe alındı! Kardeş kurbanı gencin son paylaşımı yürek burktu: Can alıcı gelmiş canım almaya Kardeş kurbanı gencin son paylaşımı yürek burktu: Can alıcı gelmiş canım almaya Fatura gariban köylülere çıktı! Yol çalışmalarındaki tedbirsizlik nedeniyle hayvanlar telef oldu Fatura gariban köylülere çıktı! Yol çalışmalarındaki tedbirsizlik nedeniyle hayvanlar telef oldu Bakan Çavuşoğlu'nun Bakan Çavuşoğlu'nun "Turistin görebileceği herkesi aşılayacağız" açıklaması sosyal medyada gündem yarattı İstanbul'da çöken binada bisiklet dükkanı olan adam, dün gece kapı kapı dolaşıp binayı tahliye ettirmiş İstanbul'da çöken binada bisiklet dükkanı olan adam, dün gece kapı kapı dolaşıp binayı tahliye ettirmiş Camları folyo ile kaplayıp mangal kömürü yakan anne ile kızı intihar etti Camları folyo ile kaplayıp mangal kömürü yakan anne ile kızı intihar etti

Son Dakika Haberleri
16:39 Tam kapanmada yüzlerce metre kuyruk oluştu! 1.100 TL'lik yardım parası için vatandaşlar PTT şubelerine koştu
16:28 Fatih Altaylı'dan ortalığı sarsacak 'Seçim' paylaşımı: İstanbul Valiliği, Galatasaray'a 'Seçimi yap, iptali devlete bağlama' diye resmi yazı yolladı
16:14 Önce babasını arayıp helallik istedi, sonra canına kıydı
16:08 Dünyanın en zengin 4. insanı Bill Gates ve eşi boşanma kararı aldı! İşte büyük aşkın bilinmeyenleri
15:48 Mili sporcu bisiklete maskesiz bindi, ceza yemekten kurtulamadı
15:46 Sputnik V aşısının yüzde 91.6 koruduğu açıklandı
15:35 Türk savunma ve havacılık sanayi ihracatında bu yıl ABD birinci sırada
15:22 Ünlü yorumcu Karakullukçu, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e sert çıktı: Tarihin en kötü başkanı!
15:17 AVM'de izdiham! 'Aşı olana 240 TL indirim' kampanyası yapıldı, salgın önlemleri hiçe sayıldı
15:16 Marmara Denizi'nde salya kabusu dinmiyor! Deniz salyalarının uydudan görüntüleri endişe veriyor
TOGG'dan dolandırıcılık uyarısı: Yatırım fırsatı duyuruları gerçek değil TOGG'dan dolandırıcılık uyarısı: Yatırım fırsatı duyuruları gerçek değil         
16:44
Tam kapanmada yüzlerce metre kuyruk oluştu! 1.100 TL'lik yardım parası için vatandaşlar PTT şubelerine koştu Tam kapanmada yüzlerce metre kuyruk oluştu! 1.100 TL'lik yardım parası için vatandaşlar PTT şubelerine koştu         
16:39
Fatih Altaylı'dan ortalığı sarsacak 'Seçim' paylaşımı: İstanbul Valiliği, Galatasaray'a 'Seçimi yap, iptali devlete bağlama' diye resmi yazı yolladı Fatih Altaylı'dan ortalığı sarsacak 'Seçim' paylaşımı: İstanbul Valiliği, Galatasaray'a 'Seçimi yap, iptali devlete bağlama' diye resmi yazı yolladı         
16:28
Önce babasını arayıp helallik istedi, sonra canına kıydı Önce babasını arayıp helallik istedi, sonra canına kıydı         
16:15
Türk savunma ve havacılık sanayi ihracatında bu yıl ABD birinci sırada Türk savunma ve havacılık sanayi ihracatında bu yıl ABD birinci sırada         
15:35
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Tam kapanmanın uzatılması gündemimizde yok Son Dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Tam kapanmanın uzatılması gündemimizde yok         
15:22
Belediyenin hurda tellerini götürdüğü ortaya çıktı, meclis üyeliğinden istifa etti Belediyenin hurda tellerini götürdüğü ortaya çıktı, meclis üyeliğinden istifa etti         
14:48
Şiddetli öksürük nedeniyle hastaneye gitti, 6 kaburgasının kırıldığını öğrendi Şiddetli öksürük nedeniyle hastaneye gitti, 6 kaburgasının kırıldığını öğrendi         
14:24
Son Dakika: Merkez Bankası politika faizini yüzde 19'da sabit tuttu Son Dakika: Merkez Bankası politika faizini yüzde 19'da sabit tuttu         
14:03
Sedat Peker'den, Mehmet Ağar'ın oğluyla ilgili bomba iddia: Yalan çıksın, bu parmağı keseceğim Sedat Peker'den, Mehmet Ağar'ın oğluyla ilgili bomba iddia: Yalan çıksın, bu parmağı keseceğim         
13:50
Kanserle mücadele eden ünlü oyuncu Canan Ergüder: 3.Kemoterapi bitti, ben iyiyim Kanserle mücadele eden ünlü oyuncu Canan Ergüder: 3.Kemoterapi bitti, ben iyiyim         
13:33
Oldukça nadir görülen semender, site bahçesinde bulundu Oldukça nadir görülen semender, site bahçesinde bulundu         
13:06
Ebru Gündeş, ihanet iddialarının ardından Reza Zarrab'ın yanına gitti Ebru Gündeş, ihanet iddialarının ardından Reza Zarrab'ın yanına gitti         
12:51
Debenhams, tüm mağazalarını kapatıyor: 12 bin kişi işsiz kalacak Debenhams, tüm mağazalarını kapatıyor: 12 bin kişi işsiz kalacak         
12:19
İzmirli kasap kilosu 10 bin liradan et satıyor, müşteriler araba takası teklif ediyor İzmirli kasap kilosu 10 bin liradan et satıyor, müşteriler araba takası teklif ediyor         
12:00
Koca belediyede çalışacak kimse kalmadı! Belediye başkanı tek başına hizmet veriyor Koca belediyede çalışacak kimse kalmadı! Belediye başkanı tek başına hizmet veriyor         
11:47
Son Dakika: Tam kapanmada 1.100 TL'lik nakdi yardım ihtiyaç sahiplerine ödenmeye başlandı Son Dakika: Tam kapanmada 1.100 TL'lik nakdi yardım ihtiyaç sahiplerine ödenmeye başlandı         
10:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2021 16:53:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 60'lı yıllarda Pelin Kaharan! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement