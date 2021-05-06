60'lı yıllarda Pelin Kaharan!

TRT 1'de yayınlanan başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu'nun paylaştığı "Bir Zamanlar Kıbrıs"ın bu akşam yayınlanacak bölümünde, canlandırdığı İnci karakteriyle adından söz ettiren Pelin Karahan izleyenleri büyüleyecek.

Bölümde kızı Müge ile birlikte Samson'un esiri olan İnci en zor zamanında, eşi Kemal'le (Ahmet Kural) tanıştığı yılları düşünerek ayakta kalmaya çalışacak.

Yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği, senaryosunu Emre Özdür ve Başar Başaran'ın yazdığı, yönetmenliğini ise Hakan İnan'ın yaptığı büyük bir ilgiyle izlenen "Bir Zamanlar Kıbrıs"yeni bölümüyle bu akşam 6 Mayıs Perşembe) saat 20.30'da TRT 1'de…