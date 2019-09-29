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60 metrelik uçuruma yuvarlanan aracın sürücüsü ağır yaralandı

43 dakika önce

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yaklaşık 60 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

60 metrelik uçuruma yuvarlanan aracın sürücüsü ağır yaralandı, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yaklaşık 60 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.


Kaza, Şuhut ilçesine bağlı Başören köyü Meteoroloji yolu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ümit Akan (25) yönetimindeki 01 BSK 78 plakalı otomobil, virajı alamayarak takla atıp yaklaşık 60 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü araçtan fırlarken, çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis'i araması üzerine ekipler olay yerine sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı Akan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Olay yerine gelen Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - AFYONKARAHİSAR

Afyon, Şuhut, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 05:30 Kaynak: İHA
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