60 milyon dolarlık baskın! Aralarında Türkler de var
1 saat önce
UKRAYNA polisi, başkent Kiev'de yapılan 10'dan fazla baskında, Ukrayna'ya, Latin Amerika ülkelerinden getirildiği tespit edilen 60 milyon dolar değerinde 400 kilogram kokainin ele geçirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:32
UKRAYNA polisi, başkent Kiev
'de yapılan 10'dan fazla baskında, Ukrayna
'ya, Latin Amerika
ülkelerinden getirildiği tespit edilen 60 milyon dolar değerinde 400 kilogram kokainin ele geçirildiğini açıkladı.
Ukrayna Polis
Teşkilatı Başkanı Sergey Knyazev, operasyon kapsamında uyuşturucu şebekesi ile bağlantılı olduğu tespit edilen Ukrayna, Hollanda
ve Büyük Britanya
vatandaşlarının gözaltına alındığını, zanlılar arasında Rus ve Türk vatandaşlarının da bulunduğunun belirlendiğini açıkladı.
Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin mahkeme kararının ardından imha edileceği belirtildi.
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