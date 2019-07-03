Son Dakika Haberleri: 60 milyon dolarlık baskın! Aralarında Türkler de var
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60 milyon dolarlık baskın! Aralarında Türkler de var

1 saat önce

UKRAYNA polisi, başkent Kiev'de yapılan 10'dan fazla baskında, Ukrayna'ya, Latin Amerika ülkelerinden getirildiği tespit edilen 60 milyon dolar değerinde 400 kilogram kokainin ele geçirildiğini açıkladı.

60 milyon dolarlık baskın! Aralarında Türkler de var, System.String[]
UKRAYNA polisi, başkent Kiev'de yapılan 10'dan fazla baskında, Ukrayna'ya, Latin Amerika ülkelerinden getirildiği tespit edilen 60 milyon dolar değerinde 400 kilogram kokainin ele geçirildiğini açıkladı.

Ukrayna Polis Teşkilatı Başkanı Sergey Knyazev, operasyon kapsamında uyuşturucu şebekesi ile bağlantılı olduğu tespit edilen Ukrayna, Hollanda ve Büyük Britanya vatandaşlarının gözaltına alındığını, zanlılar arasında Rus ve Türk vatandaşlarının da bulunduğunun belirlendiğini açıkladı.

Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin mahkeme kararının ardından imha edileceği belirtildi.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:32 
Latin Amerika, Ukrayna, Kiev, Güncel
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