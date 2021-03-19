SPOR 60 milyonluk hayalet stat - Son Dakika

SPOR 60 milyonluk hayalet stat

19.03.2021 10:53

SPOR 60 milyonluk hayalet statErgin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) - İZMİR'in merkeze 100 kilometre uzaklıktaki küçük ilçesi Tire'ye 60 milyon TL maliyetle yaptırılan UEFA standartlarındaki yeni stat, yalnız 1 yıl kullanıldıktan sonra atıl kaldı.

SPOR 60 milyonluk hayalet stat

Ergin KARATAŞ/ İZMİR, (DHA) - İZMİR'in merkeze 100 kilometre uzaklıktaki küçük ilçesi Tire'ye 60 milyon TL maliyetle yaptırılan UEFA standartlarındaki yeni stat, yalnız 1 yıl kullanıldıktan sonra atıl kaldı. Kapılarını açtığı 2018 yılında kentin en modern ve en donanımlı stadı olan 15 bin taraftar kapasiteli tesiste 2 yıldır hiç profesyonel lig maçı oynanmadı.

İzmir'in merkeze uzak 84 bin nüfuslu ilçesi Tire'de dönemin belediyesi tarafından 4 Eylül 2015'te temeli atılan stat, 15 Nisan 2018'de kapılarını açtı. Maliyeti 60 milyon TL'yi bulan stadın yapım bedelinin 46 milyon TL'lik kısmını İzmir Büyükşehir Belediyesi, kalanını Tire Belediyesi karşıladı. Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları ve uluslararası maçların oynanabileceği UEFA standartlarındaki stat, 4x6 metre boyutlarındaki iki skorboardun yanı sıra ses ve ışık sistemleri, akustiği ve görüntüsüyle Türkiye'nin en modern spor tesislerinden oldu.

Stadın etrafına bağlantı yolları ve otopark alanları da yapıldı. Dönemin Tire Belediye Başkanı Tayfur Çiçek'in adının verildiği, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde göreve gelen yeni belediye meclisi tarafından adı Nisan 2019'da Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı olarak değiştirilen müthiş stat, yalnız 1 yıl kullanıldıktan sonra profesyonel lig maçlarına kapılarını kapattı. İlçenin profesyonel kategorideki tek temsilcisi 3'üncü Lig'deki Tire 1922, stadı yalnızca 1 yıl kullandıktan sonra 2018-2019 sezonu sonrası yarışmacı haklarını Bucaspor 1928'e satarak ligden çekildi. Altınordu A takımı 2019'da statta Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 maça çıkarken, geçen sezon İzmir 1'inci Amatör Küme'deki Tire Belediyespor'un yanı sıra bazı maçlarda Göztepe ve Altınordu'nun U17, U19 takımlarının kullandığı stat, 1 yıldan uzun süredir ise kapılarını hiç açmadı.

1 YILDIR MAÇ OYNANMADI

Koronavirüs pandemisi nedeniyle Mart 2020'den itibaren amatör lig ve altyapı maçları durdurulmak zorunda kalırken Tire'deki 15 bin kişilik tesis o dönemden beri tamamen sessizliğe büründü. Son 1 yıldır hiç maç oynanmayan stadın bakımı Tire Belediyesi çalışanları tarafından aksatılmadan sürdürülüyor. Yıllarca kent merkezinde stat sıkıntısının yaşandığı İzmir'de 9 bin kişilik Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı 2016'da, Spor Toto Süper Lig temsilcisi Göztepe'nin 20 bin kişilik Gürsel Aksel Stadı da Ocak 2020'de açılmıştı. Tarihleri 100 yıla yaklaşıp aşan Karşıyaka, Altay, Altınordu gibi köklü kulüplerin bulunduğu kentte Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yenilediği 15 bin kapasiteli Alsancak Stadı da yeni sezonda kapılarını açacak.

SPOR 60 milyonluk hayalet stat
SPOR 60 milyonluk hayalet stat
SPOR 60 milyonluk hayalet stat
SPOR 60 milyonluk hayalet stat
SPOR 60 milyonluk hayalet stat
SPOR 60 milyonluk hayalet stat
SPOR 60 milyonluk hayalet stat
SPOR 60 milyonluk hayalet stat
SPOR 60 milyonluk hayalet stat
SPOR 60 milyonluk hayalet stat
SPOR 60 milyonluk hayalet stat
SPOR 60 milyonluk hayalet stat
SPOR 60 milyonluk hayalet stat
SPOR 60 milyonluk hayalet stat
SPOR 60 milyonluk hayalet stat
SPOR 60 milyonluk hayalet stat
SPOR 60 milyonluk hayalet stat
SPOR 60 milyonluk hayalet stat
SPOR 60 milyonluk hayalet stat

Türk Lirası, Nisan, İzmir, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR 60 milyonluk hayalet stat - Son Dakika Spor


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