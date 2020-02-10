60 saatlik güvenlik kamera kaydı incelenerek hırsız yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 60 saatlik güvenlik kamera kaydı incelenerek hırsız yakalandı - Son Dakika

60 saatlik güvenlik kamera kaydı incelenerek hırsız yakalandı

6 saat önce

Malatya'da bir hırsızlık olayının çözülmesi için 60 saatlik güvenlik kamera kaydı incelendi, hırsızlık yapan bir zanlı yakalandı bir zanlı da aranıyor.

60 saatlik güvenlik kamera kaydı incelenerek hırsız yakalandı, System.String[]

Malatya'da bir hırsızlık olayının çözülmesi için 60 saatlik güvenlik kamera kaydı incelendi, hırsızlık yapan bir zanlı yakalandı bir zanlı da aranıyor.


Şehit Fevzi Mahallesinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili, Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, 60 saatlik güvenlik kamera kaydı incelendi. Yapılan inceleme sonucunda olayın 2 şüphelisi tespit edildi. Şüpheli şahıslardan 1'i çaldığı 5 bin 500 TL değerindeki kombi ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.


Çalınan kombi sahibine teslim edildi. . Olayın diğer şüphelisinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. - MALATYA

Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son dakika: İdlib'de rejim güçlerinin topçu ateşi sonucu 5 askerimiz şehit oldu
Son dakika: 5 askerimizin şehit düştüğü saldırıyla ilgili Türkiye'den ilk tepki: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı Ali Koç, gündeme dair yapacağı programı, İdlib'te askerlerimizin şehit olması nedeniyle iptal etti AK Parti Sözcüsü Çelik: Saldırılara misliyle karşılık verildi, geri çekilme söz konusu değildir

Son Dakika Haberleri
15:51 Cem Yılmaz, birlikte görüntülendiği Serenay Sarıkaya'yla alakalı soru soran kişiye sert çıktı
15:29 Türkücü Ferman Toprak, Merve Özbey'in düğününde havaya dolar saçtı
14:39 Şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından peş peşe dans videolarını paylaştı
13:46 Evrenol, son filmi "Peri"yi anlattı"
13:41 92. Oscar Ödülleri sahiplerine kavuştu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 18:44:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 60 saatlik güvenlik kamera kaydı incelenerek hırsız yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]